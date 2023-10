A farsa do homem que dizia ser da ONU. Reveja o Investigação SÁBADO

Rui Alberto Silva é um empresário português que dá formação a polícias, militares, médicos, bombeiros e membros da Proteção Civil.

A empresa que criou vende cursos em áreas como gestão de emergência e catástrofes e até terrorismo, dizendo-se certificada pela NATO, pelo governo britânico e pela ONU, onde Rui Alberto Silva também disse que trabalhou.

