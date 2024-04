A excessiva politização em redor do termo ESG tem levado alguns autores e empresários a pôr em causa o conceito e sua utilidade para as empresas.Os políticos e empresários mais conservadores, geralmente ligados ao Partido Republicano, consideram que o foco da ESG foi ampliado e está a ser usado para promover uma agenda política progressista.

Vários fatores, como a crescente consciencialização sobre os riscos das mudanças climáticas nos anos desde o Acordo de Paris de 2015, eventos climáticos extremos que desafiam a sobrevivência humana e ameaçam o crescimento econômico e a maioridade de uma nova geração de investidores que priorizam considerações ESG.

A Comissão Europeia publicou, em 2018, o Plano de Ação para as Finanças Sustentáveis com o objectivo de criar um roadmap para fianças sustentáveis de modo a canalizar mais investimento publico e privado para a transição para uma economia neutra em termos climáticos, resiliente, eficiente em termos de recursos e justa.

Se não existir uma supervisão apropriada aumentam as hipóteses de greenwashing. No entanto as autoridades começaram a prestar atenção.

Finalmente as empresas sustentáveis não correm o risco de ficarem com instalações ou equipamentos obsoletos devido a transição para uma sociedade de baixo carbono.

