A difícil decisão da eutanásia para animais de estimação

Cães e gatos são, hoje, vistos como membros da família. Quando estão doentes, a sofrer e sem hipótese de tratamento, a eutanásia apresenta-se como uma opção. Mas a decisão de fazer partir um amigo é difícil e o processo de luto , penosoZorb sempre gostou de hambúrgueres, de passear nas ruas do bairro da Lapa, em Lisboa, ou junto ao rio, com a tutora, Inez Vaz Carvalho.

Esta é uma decisão difícil, mas cada vez mais frequente. Com os avanços da medicina veterinária e os cuidados que os tutores lhes dedicam, os cães e os gatos vivem cada vez mais tempo. No entanto, acaba sempre por haver um dia em que as soluções de tratamento se esgotam e as doenças que causam sofrimento chegam.

Quando Inez decidiu proporcionar uma morte tranquila a Bi, estava mais adaptada à ideia. “Com o Zorb, foi mais doloroso, talvez por ter sido repentino. Com a Bi, como cuidei dela durante quatro meses e fui vendo o processo de degradação, acho que me fui preparando, e acabou por ser mais pacífico para mim.”

O código deontológico do médico veterinário, que entrou em vigor em setembro de 2021 e no qual Manuel Sant’Ana trabalhou, inclui, no seu artigo 21º, a eutanásia, estabelecendo que a decisão deve ter em conta a saúde pública, o estado de saúde do animal e o seu bem-estar, além dos legítimos interesses do seu detentor.

Há decisões difíceis também para os médicos, e o veterinário Ricardo Vintém reconhece que dantes havia situações complicadas com frequência. Por exemplo, pessoas que queriam fazer o procedimento porque ter um cão já não era conveniente. “Se recusávamos, diziam coisas como ‘Então, vou atirá-lo da ponte’. Ficava-se numa situação muito difícil.

Por outro lado, observa: “Se tenho um cão que me acompanhou durante o processo de divórcio ou que era da minha querida avó, que, antes de morrer, me pediu para cuidar dele, então este animal significa muito para mim.”

Eutanásia Animais De Estimação Amor Animal Dificuldade De Decisão Processo De Luto

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



Visao_pt / 🏆 6. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Idoso em estado grave após ser colhido por trator em BarcelosNa origem do atropelamento esteve uma colisão entre uma carrinha e uma máquina agrícola.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Transformação digital: 'Tem que haver uma resiliência e uma aptidão para abraçar a mudança'Portugal está num processo de transformação digital em vários setores, o que obriga a um processo de adaptação, mais ou menos complexo, de acordo com a atividade.

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Transformação digital: 'Tem que haver uma resiliência e uma aptidão para abraçar a mudança'Portugal está num processo de transformação digital em vários setores, o que obriga a um processo de adaptação, mais ou menos complexo, de acordo com a atividade.

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Duas pessoas escapam da cadeia com apenas uma corda e uma escadaUma história inacreditável de fuga da prisão em Arraial do Norte, onde dois indivíduos conseguiram escapar utilizando apenas uma corda e uma escada.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

ESG Talks: “Uma empresa que tem uma estratégia de ESG é sempre mais atrativa”Visão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »

'Luís Montenegro tentou fazer uma figura épica, mas fez uma triste figura'Pelo menos quatro pessoas morreram num acidente de helicóptero no Douro. Entre as autoridades que procuravam os corpos, o primeiro-ministro surgiu numa lancha e foi fotografado em grande plano, um momento que gerou várias críticas.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »