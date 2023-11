É um livro de não-ficção, mas tão cheio de personagens como um romance de Tolstoi. Com o atrativo suplementar de que, neste caso, todas elas existem, ou existiram, e produziram obra de relevo e significado para as nossas próprias vidas. E para as dos que se seguirão.

Falamos de A Cultura Como Enigma (edição Gradiva), de Guilherme d"Oliveira Martins, por onde, entre outros, passam Edgar Morin, Pedro Tamen, António Alçada Batista, Isabel da Nóbrega, José Ruy, Corsino Fortes, António Osório, mas também o senhor Manassés, barbeiro de Campo de Ourique, que, num dia distante, quando o bairro oitocentista ainda cheirava a novo, cortou o cabelo e fez a barba a Fernando Pessoa. Esta multiplicidade de vozes é, como nos explica o próprio autor, uma condição natural da Cultura:"Por enigma da Cultura entenda-se essa capacidade que a leitura (mas também a Música ou as outras Artes) nos proporciona de nos relacionarmos com pessoas de várias época





