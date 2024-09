A COVID-19 em Portugal: O Inverno e a Nova Subvariante XEC

Depois de Portugal ter registado uma onda de casos de covid-19 na Primavera/Verão, a média de casos diários tem vindo a diminuir desde meados de Agosto . Mas o Inverno está aí à porta e há já uma nova subvariante do SARS-CoV-2 – é a XEC – que os especialistas prevêem que se possa tornar dominante nos próximos meses.

Luís Graça, professor de Imunologia na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e investigador do Instituto de Medicina Molecular , confirma que, “neste momento, estamos numa situação em que não há um impacto significativo do vírus em circulação e, por isso, é o momento adequado para nos prepararmos para um expectável aumento de circulação do vírus que acontece habitualmente quando há maior população em...

“Aquilo que tem sido observado ao longo destes anos é que, apesar de as diferentes variantes poderem condicionar um maior escape à infecção propriamente dita, habitualmente a protecção que é conferida pelas vacinas contra doença grave e contra morte mantém-se mais estável, independentemente do tipo de variantes que são utilizadas na vacina e do tipo de variantes que estão em circulação”, destaca o imunologista.

A DGS destaca que “as doses de reforço contra a covid-19 são disponibilizadas aos grupos elegíveis”, sendo estes “os grupos que mais beneficiam da vacinação contra covid-19, nomeadamente para prevenção de doença grave e morte”. A protecção que é conferida contra doença grave é mais persistente e não varia tanto com as novas variantes, o que faz com que não haja uma recomendação de oferecer reforços a pessoas fora dos grupos que efectivamente têm um risco mais claro de poder desenvolver doença graveEmbora o risco de infecção possa aumentar, “nomeadamente em pessoas jovens que já foram infectadas ou vacinadas há muito tempo e que não...

Covid-19 Portugal Subvariante XEC Vacinação Saúde Pública

