Fazer compras em qualquer lugar e a qualquer hora, é cada vez mais fácil. Para o pagamento em qualquer canal, através de cartões ou carteiras digitais, as empresas e clientes contam com a Adyen. Os alarmes começam a tocar às quatro da manhã. Os caça-promoções saltam da cama, vestem-se à pressa e saem de casa sem passar pelo chuveiro. Começa assim, para muitos, a corrida aos descontos da Black Friday que marca o arranque da temporada de compras de Natal.

Eufóricos e decididos a travar autênticas lutas pelos melhores preços em produtos únicos, os consumidores americanos, por vezes geram tumultos que são um pesadelo para a segurança dos espaços comerciais, obrigando à atuação das forças policiais. Curiosamente, foram os polícias de Filadélfia que batizaram, sem querer, o popular fenómeno de consumo repetido anualmente um mês antes das festas natalícias.





