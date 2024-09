A Comissão Europeia Aprova Ajuda Estatal de Mil Milhões de Euros a Portugal para Investimentos 'Verdes'

📆 27/09/2024 12:46:00

📰 observadorpt ⏱ Reading Time:

34 sec. here

7 min. at publisher

📊 Quality Score:

News: 34%

Publisher: 59%

Ajudas Estatais,Investimentos Verdes,Economia Sustentável

A Comissão Europeia aprovou um regime português de mil milhões de euros para apoiar os investimentos na produção do equipamento necessário para promover a transição para uma economia de impacto zero. As subvenções diretas serão concedidas às empresas que investirem em equipamentos como baterias, painéis solares e turbinas eólicas.