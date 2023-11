A cidade portuguesa da Nazaré é conhecida pelas ondas gigantes

É tranquila e ideal para quem gosta de lugares pacatos, junto da natureza. A sua população sempre esteve ligada ao mar e também sempre foi muito agarrada à fé. É conhecida pela. E, apesar de ser uma cidade portuguesa pequena com cerca de 15 mil habitantes, o mundo inteiro reconhece-a pelas ondas gigantes onde surfistas têm batido recordes. Em 2020, o alemão Sebastian Steudtner bateu na Nazaré o recorde mundial da maior onda surfada, com 26,21 metros.

No lado feminino, é a brasileira Maya Gabeira a detentora do título do Guiness, com uma onda de 22,40 metros, também ela apanhada na Praia do Norte, no mesmo ano. No princípio do mês, arrancou precisamente a época de ondas gigantes da Liga Mundial de Surf (WSL) que decorre até 31 de março de 2024, com as provas da Nazaré, em Portugal, e de Jaws, no Havaí (EUA





