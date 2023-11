A cada estação, a sua Islândia: quatro viajantes, quatro estações

Explorar a Islândia no Inverno é conviver com uma contagem decrescente — tão rápida como a da descolagem de um foguetão.

Os dias são micro — nascem tarde e com o fim à vista — e os serões intermináveis, ampulheta na mão enregelada, grão de areia escura a grão de areia escura. Temos que ir ter com a natureza, mas a natureza encontra-nos primeiro, desarmados, e manifesta-se com violência.

Está escuro quando chegamos. Está escuro quando partimos. "O tempo é terrorista". Transforma os planos, muda a paisagem, escava cavernas e fá-las desaparecer. Isola-nos. Gera diamantes. Faz-nos sofrer. Não levamos nem o calçado nem o equipamento certo. Estacionamos contra o vento. Sacrificamo-nos por uma foto.Naquele dia, acordei ainda de noite para avançar. headtopics.com

Muitos dos dias são pintados de duas cores: branco e azul. Em muitas das noites, quando tudo se alinha, há luzes verdes que dançam nos céus e, quando tudo se alinha mais ainda, aparece o roxo a dançar com o verde pelo meio das estrelas. As estradas geladas, dão uma mística especial à viagem, damos-lhe o cuidado merecido. No Inverno, há uma maior interacção com o povo e isso leva-nos a conhecer melhor os seus costumes.

Mas para os amantes da perfeição das paisagens verdejantes, a ir é no Verão. Nesta altura do ano o verde dos campos de pasto e os musgos das montanhas e que cobrem os extensos quilómetros dos campos de lava, ganham uma intensidade tal que é electrizante. headtopics.com

