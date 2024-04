A branquitude dos números

Discurso do Presidente da República foi uma espécie de guião à governação para o novo executivo de Luís Montenegro. Marcelo Rebelo de Sousa não antecipa uma missão impossível, mas será muito difícil. Fica ainda o aviso ao primeiro-ministro que o tempo para o que foi prometido em campanha é muito curto.

Foi assim que o Presidente da República desenhou os resultados saídos das eleições de 10 de março e que culminam, nesta terça-feira, na tomada de posse do novo Governo, liderado por Luís Montenegro. Marcelo não deixou de retratar também o executivo que está de saída, o mais longo deste século, sempre com sensibilidade internacional e europeia, uma referência que casa bem com os desejos de António Costa de continuar a fazer política ativa na Europa

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



Renascenca / 🏆 5. in PT

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Presidente da República moçambicano felicita Montenegro e espera consolidação da cooperaçãoO chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, espera aprofundar as relações entre Moçambique e Portugal, 'abrindo novas perspetivas e prioridades em áreas de interesse mútuo' para os dois países.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Luís Montenegro indigitado primeiro-ministro pelo Presidente da RepúblicaO Presidente da República convidou o líder da Aliança Democrática a formar Governo, depois de apurada a totalidade dos votos dos círculos da emigração. Montenegro irá agora apresentar a composição do novo Governo, que toma posse a 2 de abril.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Luís Montenegro indigitado primeiro-ministro pelo Presidente da RepúblicaTomada de posse do líder da Aliança Democrática será a 2 de abril.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Que ideia de governo Montenegro irá apresentar ao Presidente da República?Na análise à atualidade política, no dia em que Marcelo recebe o líder da AD, Bruno Costa antevê a possibilidade de Luís Montenegro, apresentar ao Presidente da República 'um conjunto de linhas de orientação relativamente ao perfil dos ministros que quererá ter no seu governo'.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Presidente da República prepara-se para indigitar Luís Montenegro primeiro-ministroO Presidente da República prepara-se para indigitar Luís Montenegro primeiro-ministro e vai trabalhar para promover a estabilidade. Marcelo deseja que o novo governo chegue pelo menos até 2026, altura em que deixa o Palácio de Belém. Neste episódio, conversamos com Ângela Silva, a jornalista do Expresso que acompanha a actividade política do Presidente.

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Montenegro recebido pelo Presidente da República às 18:00Visão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »