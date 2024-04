A branquitude dos números

Uma guarda prisional foi agredida por uma reclusa na cadeia de Tires durante a hora do almoço. Este foi o 13º caso de agressão desde o início do ano. Cerca de 30 reclusas fizeram um protesto contra a qualidade da comida, resultando na agressão à guarda.

Há queixas sobre a falta de segurança e a qualidade da comida no estabelecimento prisional feminino de Cascais.

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



Renascenca / 🏆 5. in PT

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Militar da GNR entre os três feridos de colisão em Montemor-o-NovoUma das vítimas é uma criança de 13 anos.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Livros da semana: uma fuga, uma celebração, um alerta e uma bibliotecaAs recomendações de Carlos Vaz Marques, Ricardo Araújo Pereira, Pedro Mexia e João Miguel Tavares para esta semana

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Uma ligeira vitória, uma pequena derrota e uma grande ameaçaCom a noite eleitoral ainda longe de fechada, embora apontando como mais provável uma vitória da AD, Henrique Monteiro afirma que a coligação liderada por Luís Montenegro “não terá vida fácil”. “Uma aliança da AD com a IL tem, apenas, como garantia que o partido de André Ventura e o PS não têm o mínimo interesse em confundir-se ou convergir.

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Este é o segredo para uma beleza natural (e está à venda a preços acessíveis!)Este ano, o desafio é adotar uma rotina de beleza natural, que proteja a pele e o planeta sem pesar na carteira.

Fonte: revistasabado - 🏆 19. / 53 Consulte Mais informação »

José Condessa: 'Este programa tem uma magia muito especial'Redactor.

Fonte: ATelevisao - 🏆 21. / 51 Consulte Mais informação »

Projeto 'Uma Imagem Solidária' apoia este ano a Casa do ArtistaO leilão solidário reúne fotojornalistas e fotógrafos portugueses. Este ano, as receitas revertem para a Casa do Artista, de forma a 'apoiar e dignificar' os que trabalharam no setor cultural.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »