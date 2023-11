A banda sonora de António Costa e um improvável rioísta

esta semana) não é improvável que na rua em Benfica onde reside o primeiro-ministro se oiça Frank Sinatra a plenos pulmões, pela hora do banho matinal.é o que António Costa pode, até ver, cantar para si próprio. E tem, pelos menos o nosso.

Com o resto do mundo a arder ‒ da Europa ao Médio Oriente ‒, o Governo ruma esta semana ao parlamento para defender um Orçamento do Estado vestido de responsabilidade e redistribuição. A oposição, até agora, fez-se valer do aumento do IUC para atacar a proposta, mas foram as críticas da bancada do próprio PS que causaram maior impacto.

Talvez seja essa relativa tranquilidade com o que se passa dentro de casa que vem permitindo ao primeiro-ministro um discurso internacional mais vincado. Como notava ona sua última ida à Assembleia, salientando que a Europa deve ter um só critério moral se deseja ser respeitada no mundo. headtopics.com

Tendo sido um erro menosprezar a sua longevidade à frente do país, seria outro erro ignorar o seu protagonismo como, é essa a pergunta do milhão de dólares: até onde irá ele? E só temos de esperar mais oito meses pela resposta.

Só alguém que desconheça ‒ ou pretenda ignorar ‒ a história do século XX é capaz de permanecer indiferente a estes sinais.), é de estranhar que ainda não se tenha fechado o acordo entre o Governo e os médicos. A dramatização não funcionou? Teremos mesmo o pior mês hospitalar em 44 anos de saúde pública? headtopics.com

Luís Montenegro, atento às proclamações de desastre e não querendo ficar para trás de uma solução vindoura, foi ao Palácio de Belém defender um “pacto nacional para a saúde”. A ideia é boa.

