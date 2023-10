A aversão à crítica e a cultura do cancelamento no vinho

possui no Dão. Dizia assim: “Daqueles vinhos que não quero. Primeiro os números, depois a qualidade. Não e não!! ‘Isto’ respira zero Dão. Aliás, é uma falta de respeito para com a região e para com a casta”.

O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email paraAo criar um novo grupo de discussão, tornar-se-à administrador e será responsável pela moderação desse grupo. Os jornalistas do PÚBLICO poderão sempre intervir.

Cinquenta sessões de formaçao para bem servir vinho do PortoO Instituto dos Vinhos do Douro e Porto vai realizar 50 acções de formação em Novembro e Dezembro no programa “Saber servir, vender melhor”. O objectivo é capacitar profissionais do canal Horeca. Consulte Mais informação ⮕

Dois chefs, produtos da terra e vinho são ingredientes para almoço de domingo em CorucheSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕

Santa Casa: ex-provedor critica cancelamento do projeto no BrasilSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Doentes de psoríase sem acesso a medicamentosAssociação critica decisão de alguns hospitais negarem tratamentos por serem mais dispendiosos. Consulte Mais informação ⮕

Dois chefs, produtos da terra e vinho são ingredientes para almoço de domingo em CorucheSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕

Cinquenta sessões de formaçao para bem servir vinho do PortoO Instituto dos Vinhos do Douro e Porto vai realizar 50 acções de formação em Novembro e Dezembro no programa “Saber servir, vender melhor”. O objectivo é capacitar profissionais do canal Horeca. Consulte Mais informação ⮕