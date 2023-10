85 mil idosos com complemento solidário beneficiaram de comparticipação automática de medicamentos

Um total de 85 mil pessoas beneficiárias do Complemento Solidário para Idosos (CSI) usufruíram da comparticipação automática de medicamentos no primeiro mês de aplicação da medida, anunciou esta sexta-feira a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.Criação da prestação social única está em curso

Ana Mendes Godinho, que está a ser ouvida nas comissões de Orçamento e Finanças e de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, no âmbito da apreciação na generalidade da proposta de Orçamento do Estado para 2024 (OE2024), defendeu que se trata do orçamento com o maior investimento social de sempre.

Em matéria social, especificamente em relação ao CSI, que o OE2024 prevê que tenha o valor de referência aumentado para cerca de 550 euros, a ministra aproveitou para fazer um balanço da medida que trouxe medicamentos comparticipados para quem recebe esta prestação social. headtopics.com

"Esta medida de simplificação permitiu o desconto automático nas farmácias, para quem tem complemento para idosos, que permitiu que 85 mil idosos, no primeiro mês de implementação, beneficiassem desta medida", disse Ana Mendes Godinho.

Outra das medidas sobre a qual a ministra foi questionada foi a"Creche Feliz", que se traduz em vaga gratuita para as crianças nascidas depois de setembro de 2021 ou para as de famílias do 1.º e 2.º escalões de rendimento, tendo adiantado que há atualmente 85 mil crianças a beneficiar, 15 500 das quais em creches privadas. headtopics.com

A proposta de OE2024 vai ser debatida na generalidade no parlamento nos dias 30 e 31 de outubro, estando a votação final global agendada para 29 de novembro.

Ciência 2024: o Orçamento do Estado e o estado do orçamentoVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

OE2024. PCP propõe subsídio de alimentação de 10,5 euros e revogação de aumento do IUCComunistas apresentaram as suas primeiras 12 propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2024. Consulte Mais informação ⮕

Auditoria à Santa Casa terminada em novembroAna Mendes Godinho garante um 'orçamento previsto e equilibrado para 2024'. Consulte Mais informação ⮕

Estado poderá apoiar até 71% do aumento da renda em 2024Para 2024, as famílias mais vulneráveis poderão contar com um acréscimo do apoio à renda por parte do Estado, que poderá atingir um valor equivalente a 200 euros mais 71% da atualização da renda. Consulte Mais informação ⮕

Orçamento do Estado é 'mais uma oportunidade perdida' para problemas da música, diz AudiogestA associação refere que o Orçamento do Estado não resolve os problemas do setor e é uma oportunidade perdida para apoiar os artistas e músicos nacionais e promover a sua internacionalização. Consulte Mais informação ⮕

Fernando Medina defende proposta de Orçamento do Estado no ParlamentoO ministro das Finanças irá esta quinta-feira ao parlamento defender a proposta do Orçamento do Estado para 2024 (OE2024), que será votada na generalidade na próxima semana. Consulte Mais informação ⮕