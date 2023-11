60 detidos na Rússia após invasão de aeroporto para atacar passageiros de Israel

A agência de notícias RIA adianta que foram identificadas 150 pessoas e que nove polícias ficaram feridos no incidente.

O objetivo da invasão levada a cabo por este grupo era atacar passageiros de um avião proveniente de Israel. O jornal israelita HAARETZ indica que um número relativamente pequeno de judeus e de cidadãos israelitas encontra-se em local seguro no aeroporto.As autoridades israelitas e russas estarão a colaborar na operação.

Este é o mais recente exemplo do aumento das ameaças e até agressões contra israelitas e palestinianos, em vários países do mundo, desde que teve início a guerra entre Israel e o Hamas.

