58% dos utentes obtiveram consulta até 72 horas após encaminhamento para unidades de CSP

Neste intervalo de tempo, 58% dos utentes encaminhados para unidades de Cuidados de Saúde Primários ( CSP ) obtiveram consulta até 72 horas após o seu encaminhamento. Em mais de oito anos, a Entidade Reguladora da Saúde ( ERS ) recebeu 674 reclamações relativas à Linha SNS 24.

“Entre os anos de 2018 e 2019, o número de reclamações associadas à Linha SNS 24 cresceu aproximadamente 219%, tendo sofrido uma variação negativa de 49% em 2020, ano em que se iniciou a pandemia, e retomado a tendência de aumento em 2021 e 2022, face ao ano anterior, (39% em 2021 e 64% em 2022)”, diz um relatório da ERS, esta quinta-feira divulgado. Por sua vez, neste intervalo de tempo, verificou-se que 58% dos utentes encaminhados para unidades de Cuidados de Saúde Primários (CSP) obtiveram consulta até 72 horas após o seu encaminhamento

