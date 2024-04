Em contagem decrescente para a celebração do 50º aniversário do 25 de Abril, a BLITZ publica diariamente uma lista de 50 canções que abriram caminho à liberdade conquistada na Revolução dos Cravos, com textos assinados por Luís Freitas Branco, autor do livro “A Revolução Antes da Revolução”.

Houve um tempo em que Fausto Bordalo Dias, o catedrático da canção milimetricamente disposta, era um ‘rocker’ de barbicha, calças à boca de sino, autor de canções desarrumadas com o andamento vagaroso que marcava os discos de Bob Dylan a Neil Young. Os versos não enganam: é música de intervenção, apimentada com rock and roll, mas Fausto renegou o seu primeiro álbum e, na antecâmara do 25 de Abril, reinventou-se num genial cantautorAté 25 de Abril de 2024, a BLITZ publica uma lista de 50 canções que abriram caminho à liberdade conquistada há 50 ano

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



expresso / 🏆 8. in PT

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

50 canções que abriram caminho à liberdadeEm contagem decrescente para a celebração do 50º aniversário do 25 de Abril, a BLITZ publica diariamente uma lista de 50 canções que abriram caminho à liberdade conquistada na Revolução dos Cravos, com textos assinados por Luís Freitas Branco, autor do livro “A Revolução Antes da Revolução”. Em 1965, Amália Rodrigues escandalizava: agora acompanhada pelas composições de Alain Oulman, julgava-se no direito de cantar o nosso maior poeta patrimonial, Luís de Camões. Com ‘Erros Meus’, Amália afinal estava certaAté 25 de Abril de 2024, a BLITZ publica uma lista de 50 canções que abriram caminho à liberdade conquistada há 50 anos. São canções que, durante o Estado Novo, prenunciaram a mudança ocorrida a 25 de Abril de 1974, e deram forma a uma revolução cultural que em muito antecedeu a revolução política que pôs termo à ditadura

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Pintando a liberdade: mural em Leiria celebra 50 anos da Revolução do 25 de AbrilUm mural no Mercado de Leiria está sendo pintado para celebrar os 50 anos da Revolução do 25 de Abril em Portugal. A iniciativa reúne pessoas que viveram em ditadura e jovens que comemoram as conquistas da liberdade. José Peixoto, um dos pintores do mural, destaca a importância de preservar a liberdade.

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »

50 anos da revolução: Onde podemos ver o património do 25 de Abril?Livros, jornais, cartazes, autocolantes e registos sonoros e audiovisuais estão entre o acervo da revolução que se encontra distribuído por vários locais.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

50 anos de democracia, 50 anos de conquistas para as mulheresÀs minhas avós, que nenhuma voz tiveram, e a todas das outras que durante décadas não se calaram e que permitiram que hoje estivesse aqui, em liberdade, a escrever isto, vou honrá-las dia 10, votando.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

As 50 Canções que Anunciaram o 25 de Abril: #20 ‘Fuzilaram um Homem num País Distante’, João Maria Tudella (1969)Em contagem decrescente para a celebração do 50º aniversário do 25 de Abril, a BLITZ publica diariamente uma lista de 50 canções que abriram caminho à liberdade conquistada na Revolução dos Cravos, com textos assinados por Luís Freitas Branco, autor do livro “A Revolução Antes da Revolução”.

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

As 50 Canções que Anunciaram o 25 de Abril: #19 ‘Desfolhada Portuguesa’, Simone de Oliveira (1969)Em contagem decrescente para a celebração do 50º aniversário do 25 de Abril, a BLITZ publica diariamente uma lista de 50 canções que abriram caminho à liberdade conquistada na Revolução dos Cravos, com textos assinados por Luís Freitas Branco, autor do livro “A Revolução Antes da Revolução”.

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »