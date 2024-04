50 anos da revolução: Onde podemos ver o património do 25 de Abril?

Livros, jornais, cartazes, autocolantes e registos sonoros e audiovisuais estão entre o acervo da revolução que se encontra distribuído por vários locais. Na madrugada de 25 de Abril de 1974, a "Operação Fim de Regime", liderada por jovens capitães, pôs fim a 48 anos de ditadura em Portugal.

Meio século depois, o País continua sem um espaço nacional que permita visitar e conhecer parte dos milhares de documentos herdados da Revolução dos Cravos.

