44 Portugueses Retornam a Portugal Após Evacuação do Líbano

Chegou este sábado ao aeroporto de Figo Maduro um avião da Força Aérea Portuguesa com 44 pessoas que pediram ajuda à embaixada de Portugal no Líbano para abandonar o país devido à escalada de tensão entre Israel e o Hezbollah .

Nuno Sampaio explicou que o voo era composto por “28 cidadãos portugueses e os seus familiares diretos”. A ligação aérea incluiu uma paragem em Chipre. “Houve voos entre o Líbano e Chipre e há sempre solidariedade entre países, especialmente da União Europeia”, explicou o secretário de Estado.

Na temporada mais recente, chegou ao Líbano a 29 de setembro de 2023 e “o problema começou a 8 de outubro”, referindo-se à resposta de Israel aos ataques de 7 de Outubro. “Nunca senti insegurança no Líbano, porque nunca vi aviões, nem drones, nem mísseis. Desta vez vi tudo o que há numa guerra. Ouvia bombardeamentos todos os dias.”

Mísseis balísticos, drones e 50 mil homens. As capacidades militares do Hezbollah, um “inimigo formidável” no campo de batalha

Líbano Hezbollah Israel Portugal Evacuação

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



observadorpt / 🏆 17. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Avião com 44 portugueses chega a Portugal após repatriamento do LíbanoUm avião KC-390 transportou 44 portugueses e seus familiares, que estavam no Líbano e solicitaram ajuda para regressar a Portugal, aterrando no Aeroporto de Figo Maduro antes do previsto. A operação de repatriamento começou na sexta-feira com o transporte dos cidadãos portugueses para Chipre numa aeronave Falcon-50 da Força Aérea.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

28 Portugueses Evacuados do Líbano Chegam a PortugalO Ministério da Defesa português confirmou a chegada de 28 cidadãos portugueses evacuados do Líbano, acompanhados por familiares. A evacuação foi solicitada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e os cidadãos foram transportados para Portugal em um avião KC-390 da FAP.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Já chegaram a Portugal os cidadãos portugueses e as suas famílias que pediram para sair LíbanoO Estado português foi a Chipre buscar 44 pessoas, portugueses e as suas famílias, que pediram para sair do Líbano devido à escalada do conflito com Israel. Ainda há cidadãos portugueses no país, mas só podem ser retirados se fizerem esse pedido

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

28 Portugueses Resgatados do Líbano Chegam a PortugalO Ministério da Defesa confirmou o regresso a Portugal de 28 cidadãos portugueses que residiam no Líbano, acompanhados por familiares. O resgate foi realizado após um pedido do Ministério dos Negócios Estrangeiros e envolveu uma aeronave Falcon-50 da FAP para o transporte até Chipre e posteriormente um KC-390 da FAP para Portugal.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Grupo de 44 cidadãos portugueses retirados do Líbano chega este sábado a PortugalO grupo 44 cidadãos portugueses que foram retirados do Líbano vão chegar este sábado ao aeroporto de Figo Maduro, em Lisboa. Saíram do país na madrugada de sexta-feira num avião da força aérea rumo a Portugal.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

44 Cidadãos Portugueses Retirados Do Líbano Chegam a Portugal Este SábadoO grupo de 44 cidadãos portugueses retirados do Líbano chegará ao Aeroporto de Figo Maduro, em Lisboa, este sábado. Foram evacuados na madrugada de sexta-feira num avião da força aérea portuguesa.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »