44 portugueses repatriados do Líbano chegam a Lisboa este sábado

Voo com 44 portugueses repatriados do Líbano chega a Lisboa este sábadoEstrada no sentido Guarda - Celorico da Beira só tem uma via aberta, enquanto o corte no sentido contrário já foi levantado.O acidente rodoviário ocorrido ao início da tarde deste sábado na autoestrada 25 em Celorico da Beira, distrito da Guarda, provocou um morto e dois feridos graves, disseram fontes da GNR e da Proteção Civil.

Fonte das Relações Públicas do Comando Geral da GNR adiantou à agência Lusa a gravidade das três vítimas -- um morto e dois feridos graves - mas não precisou o número de viaturas envolvidas no acidente, ocorrido ao quilómetro 149 da A25, no sentido descendente, entre a Guarda e Celorico da Beira.

Já fonte do comando sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela afirmou que um dos feridos graves foi transportado de helicóptero para o hospital de Viseu e o outro de ambulância para o hospital da Guarda. O alerta para o acidente foi dado às 14:25 de hoje e no local, nas operações de segurança e socorro às vítimas, estiveram 39 operacionais e 14 viaturas dos bombeiros da Guarda e Celorico da Beira, GNR e um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica .Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo.

Acidente Autoestrada Celorico Da Beira Feridos Morto

