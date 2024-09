44 Portugueses Repatriados do Líbano Chegam a Lisboa Este Sábado

Voo com 44 portugueses repatriados do Líbano chega a Lisboa este sábado Ciclone passou a furacão de categoria 2 e está a ganhar força, devendo atingir sobretudo as ilhas dos grupos Ocidental e Central do arquipélago já este domingo.

"Prevê-se que o dia em que o centro do ciclone Isaac estará mais próximo do arquipélago seja domingo , passando a aproximadamente a 600 quilómetros a oeste-noroeste do grupo Ocidental" composto pelas Ilhas das Flores e Corvo, adianta o IPMA. O ciclone tropical, classificado como furacão de categoria dois, deverá provocar um"aumento da agitação marítima, com ondas de oeste que podem atingir os quatro a cinco metros de altura significativa".Na manhã deste sábado, o Isaac encontrava-se a 878 quilómetros a oeste da ilha das Flores, deslocando-se a 31 quilómetros por hora.

O IPMA alerta, ainda, que devido a uma zona depressionária que existe a sul-suduoeste do arquipélago, as ilhas do grupo Ocidental e Central deverão ser alvo de chuva por vezes forte, estando aquelas sete ilhas sob aviso amarelo até às 12:00 de domingo. O IPMA remete mais informações para um novo comunicado sobre a situação para as 21:00 de sábado .Furacão Isaac deverá passar mais longe dos AçoresTodos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo.

Furacão Açores Repatriamento Ciclone IPMA

