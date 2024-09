44 Cidadãos Portugueses Retornados do Líbano Aterram em Lisboa

Ao grupo inicial de 24 cidadãos juntaram-se mais 20. Todos foram transportados para Chipre, onde fizeram escalada, e daí rumaram ao aeroporto de Figo Maduro, em Lisboa.Acaba de aterrar em Lisboa, o avião da Força Áerea que transportava os 44 cidadãos retirados do Libano. O secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Nuno Sampaio, recebeu estes portugueses que pediram ajuda para sair do país.

Estes portugueses foram inicialmente transportados para Lanarca, no Chipre, e daí rumaram a Portugal num voo militar. “No dia 27 de setembro, a Força Aérea Portuguesa participou no esforço de repatriamento de 28 cidadãos portugueses e seus familiares, residentes no Líbano. Todos os passageiros foram transportados em segurança para o Chipre numa aeronave Falcon-50 da FAP, tendo embarcado hoje à tarde num avião KC-390 da FAP, com destino a Lisboa”, lê-se no comunicado.

Israel e o Hezbollah têm trocado tiros na fronteira israelo-libanesa desde o início da ofensiva israelita na Faixa de Gaza, há 11 meses, desencadeada por um ataque do grupo extremista palestiniano Hamas.Já este sábado, o Hezbollah confirmou a morte do seu líder, Hassan Nasrallah, num ataque aéreo israelita, segundo a agência norte-americana AP.

Líbano Repatriamento Portugal Cidadãos Portugueses Força Aérea

