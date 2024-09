44 Cidadãos Portugueses Retirados Do Líbano Chegam a Portugal Este Sábado

O grupo 44 cidadãos portugueses que foram retirados do Líbano vão chegar este sábado ao aeroporto de Figo Maduro, em Lisboa. Saíram do país na madrugada de sexta-feira num avião da força aérea rumo a Portugal .que foram retirados do Líbano chegam este sábado a Portugal . Aos 24 já anunciados na sexta-feira, juntaram-se mais 20 ao pedido de retirada.

"Nós temos estado em contacto, desde há muito tempo, com todos os portugueses que estão identificados e, portanto, temos mecanismos que estão prontos para poder fazer o apoio que é necessário para a sua retirada", garantiu o primeiro-ministro.Informação foi confirmada à SIC pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros sem adiantar os detalhes da operação por razões de segurança.

Ljubomir Stanisic: “A Estrela Michelin é como Dodot, serve para limpar o cu. Dá estatuto, é útil, mas agora só serve para pagar contas” Ljubomir Stanisic: “A Estrela Michelin é como Dodot, serve para limpar o cu.

Líbano Portugal Cidadãos Portugueses Evacuação Conflito

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



SICNoticias / 🏆 2. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Grupo de 44 cidadãos portugueses retirados do Líbano chega este sábado a PortugalO grupo 44 cidadãos portugueses que foram retirados do Líbano vão chegar este sábado ao aeroporto de Figo Maduro, em Lisboa. Saíram do país na madrugada de sexta-feira num avião da força aérea rumo a Portugal.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Cerca de 20 portugueses retirados do LíbanoInformação foi confirmada à SIC pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros sem adiantar os detalhes da operação por razões de segurança.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Cerca de 20 portugueses retirados do LíbanoInformação foi confirmada à SIC pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Cerca de 20 portugueses retirados do LíbanoData da retirada não é revelada por razões de segurança.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Médio Oriente: Cerca de 20 portugueses vão ser retirados do LíbanoOs ataques de Israel contra o Hezbollah intensificaram-se de forma substancial nos últimos dias, após as autoridades militares de Telavive terem anunciado uma deslocação das operações da Faixa de Gaza para o norte do país.

Fonte: revistasabado - 🏆 19. / 53 Consulte Mais informação »

Rangel confirma retirada de 24 cidadãos portugueses do LíbanoOpera&231;&227;o de retirada j&225; come&231;ou. Portugueses est&227;o a ser transportados para Chipre antes de seguirem para Lisboa.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »