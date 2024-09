28 Portugueses Evacuados do Líbano Chegam a Portugal

Tem cancro terminal e restam-lhe apenas três meses de vida: Mãe de duas crianças planeia funeralPrisão preventiva para português que matou sogra em Maiorca

Segundo comunicado do Ministério da Defesa, chegaram à capital do País 28 portugueses, acompanhados dos familiares, residentes no Líbano. O pedido foi solicitado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Portugal vai criar Espaço Cidadão no Rio de Janeiro para apoiar portuguesesO Consulado Geral de Portugal no Rio de Janeiro vai criar o Espaço Cidadão para melhorar e capacitar a prestação dos serviços públicos `online` aos portugueses, disse à Lusa a ministra da Juventude e Modernização.

Greve dos enfermeiros com adesão entre 60% e 70% na manhã de hojeSindicato dos Enfermeiros Portugueses aguarda para que seja agendada uma reunião com o Ministério da Saúde.

Montenegro garante que Portugal tem plano para retirar portugueses do LíbanoO primeiro-ministro assegura que há mecanismos prontos para ajudar os cidadãos portugueses que queiram sair do país, que está a ser alvo de ataques israelitas. A operação pode ser coordenada com outros países parceiros.

Montenegro convida emigrantes portugueses nos EUA a investirem em PortugalO Primeiro-Ministro Luís Montenegro, durante a sua visita aos Estados Unidos, convidou os emigrantes portugueses a investir em Portugal, prometendo-lhes impostos mais baixos, licenciamentos simplificados e menos burocracia.

Líbano: Portugal já começou processo de repatriamento de 24 portugueses, incluindo duas criançasPortugueses serão transportados para Lanarca, no Chipre, antes de seguirem para Portugal. Pode haver cidadãos de outras nacionalidades europeias a integrar operação liderada por Portugal.

Grupo de 44 cidadãos portugueses retirados do Líbano chega este sábado a PortugalO grupo 44 cidadãos portugueses que foram retirados do Líbano vão chegar este sábado ao aeroporto de Figo Maduro, em Lisboa. Saíram do país na madrugada de sexta-feira num avião da força aérea rumo a Portugal.

