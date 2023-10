20 anos de carreira e um novo romance: o que celebram dois músicos no Todas as Artes

Fernando Ribeiro e Tiago Bettencourt são os convidados desta semana do"Todas as Artes". Neste programa, espaço para a música de Rodrigo Leão (que tem um projeto com a filha, Rosa) e para os 25 anos do jazz dos Lokomotiv."Café Kanimambo" é o segundo romance de Fernando Ribeiro. Apresentou o livro no"Todas as Artes", a poucos dias de mais um concerto dos Moonspell, para celebrar o Halloween.

Neste programa, Tiago Bettencourt falou sobre os 20 anos de carreira e sobre a edição de um novo disco, gravado ao vivo, no Coliseu de Lisboa. O músico contou com a participação da Orquestra Clássica do Centro.

Na rubrica"2 na mesma Arte" conversamos com pai e filha: Rodrigo Leão tem um novo disco, gravado em colaboração com Rosa Leão."Piano para Piano" reúne 13 temas que a dupla já interpretou ao vivo. Os Lokomotiv celebram 25 anos de carreira com espetáculos, um novo trabalho e um novo elemento. O saxofonista Ricardo Toscano junta-se ao trio Carlos Barretto, Mário Delgado e José Salgueiro.Líder dos Moonspell, Fernando Ribeiro prepara-se para manter uma tradição com a banda: fazer um concerto na noite de Halloween. Desta vez, está marcado para a"mítica" (nas palavras do músico) sala Incrível Almadense. headtopics.com

