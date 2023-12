16 mortos na estrada em 10 dias de ‘Operação Natal’. Sismo de 4.0 registado em Vendas Novas foi sentido em sete distritos. Bruna Gomes pedida em casamento no dia de natal. O trabalho, com 108 páginas e profusamente ilustrado, chega dia 31 de dezembro às mãos dos leitores. Para ler, reler e guardar. O dia 7 de novembro de 2023 ficará para sempre na história da política portuguesa.

No centro do furacão, um parágrafo de um comunicado da PGR dando conta de uma investigação judicial que envolvia António Costa. “No decurso das investigações surgiu (...) o conhecimento da invocação por suspeitos do nome e da autoridade do primeiro-ministro e da sua intervenção para desbloquear procedimentos”. Foi um dia diabólico. António Costa reuniu-se de urgência com Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente chamou a Belém a procuradora-geral da República, Lucília Gago, o primeiro-ministro demitiu-se, o Governo caiu. Dois dias depois, o chefe do Estado anuncia a marcação de eleições antecipadas para 10 de março do próximo ano





cmjornal » / 🏆 26. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

A magia do Natal e a figura do Pai NatalHá mais de 20 anos que Severino Moreira e Fernando Matias vestem o fato vermelho nesta altura do ano para ouvir os pedidos e desabafos das crianças que se sentam nos seus colos e, de olhos brilhantes, contemplam as suas barbas.

Fonte: itwitting - 🏆 4. / 86 Consulte Mais informação »

Operação contra a máfia calabresa resulta na detenção de mais de cem membrosVários países da União Europeia investigaram uma das redes criminosas mais poderosas do mundo. Considerada “a maior operação coordenada de sempre”, resultou na detenção, esta quarta-feira, de mais de cem membros da máfia calabresa.

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Operação Influencer: equipa que investiga António Costa no Supremo vai reportar diretamente à PGR e inquérito é dividido em trêsSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Cinco receitas para cozinhar o bacalhau neste NatalAs sugestões são dos vencedores do concurso Chefe do Ano, uma competição destinada a cozinheiros profissionais.

Fonte: Publico - 🏆 7. / 73 Consulte Mais informação »

Estratégias para minimizar a tristeza de quem está só no NatalEscrever um poema ou uma carta de agradecimento são algumas das estratégias sugeridas pela psicóloga e professora Maria Luísa Lima para minimizar a tristeza de quem está só nesta quadra.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Natal Serrano regressa à Pampilhosa da Serra com tradições natalícias de 'outros tempos'O Natal Serrano regressa à Pampilhosa da Serra entre os dias 7 e 17 de dezembro, com mais dias de atividade a recriar as tradições natalícias de 'outros tempos'. No programa está integrado o Festival do Medronho e da Destilaria e a confeção ao vivo da tradicional Filhó Espichada.

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »