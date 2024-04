16.000 russos se alistam para combater na Ucrânia após ataque em Moscovo

Cerca de 16.000 russos alistaram-se para combater na Ucrânia desde o ataque que matou 144 pessoas nos arredores de Moscovo em 22 de março, anunciou o Ministério da Defesa da Rússia. O ataque terrorista foi reivindicado pelo Estado Islâmico da Província de Khorasan (ISPK), mas as autoridades russas insistem que o rasto do ataque leva à Ucrânia, o que Kiev nega veementemente.

Apesar de reconhecerem o envolvimento de islamistas no atentado, os investigadores russos afirmam que receberam 'quantias significativas de dinheiro e criptomoedas da Ucrânia' para preparar o ataque

