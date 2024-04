Desde a detenção de Fernando Madureira , os 15 pontos desperdiçados pelos dragões davam para partilharem o topo... pelo menos até logo à noite.O discurso do envergonhado Diogo Costa no final do FC Porto-Famalicão que deixou os anfitriões a 15 pontos do Sporting não foi apenas um discurso mas também mais uma prova de que na Invicta abundam as razões para se pensar com urgência no recrutamento de outro grande guarda-redes para 2024/25.

, embora os 75 milhões de “franquia” tenham ficado um pouco mais baratos depois das declarações do jovem internacional português no último sábado. Em evidente desconforto perante o resultado , Diogo Costa não maquilhou os sentimentos e, recomendando a tudo e todos um olhar para “dentro”, para as profundezas de um balneário que colapsou do pescoço para cima.

Curiosamente, face à lesão do craque que nasceu na Suíça e cresceu em Vila das Aves, é fácil prever que amanhã os azuis e brancos entrem em campo com Cláudio Ramos no onze.

