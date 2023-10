13 assistidos por acidente em laboratório escolar em Alenquer

Turismo no Algarve cresceu este verãoVídeo mostra restaurante inundado com clientes a serem servidos em PalmelaReceitas saudáveis de Catarina Gouveia animaram Worten do Colombo (com descontos à espreita)

Intolerante ou preferência? A Mercadona tem uma linha exclusiva (e deliciosa) de produtos sem lactose

GNR desmantelou rede de burla e roubo a idosos em Santa Maria da FeiraTr&234;s homens e tr&234;s mulheres, com idades entre os 33 e 46 anos, foram detidos. Consulte Mais informação ⮕

Quase metade dos afrodescentes tem 'grande dificuldade' em pagar despesasDados sobre Portugal foram compilados pela Ag&234;ncia Europeia para os Direitos Fundamentais. Consulte Mais informação ⮕

Desmantelado grupo que introduzia na Europa droga dissimulada em peças de sucata. Há sete detidosForam apreendidas cerca de 210 kg de coca&237;na no m&234;s passado. Consulte Mais informação ⮕

Ciclovia da Avenida de Berna, em Lisboa, vai passar a ser bidirecionalRelativamente ao alargamento da rede cicl&225;vel, Filipe Anacoreta Correia adiantou que o executivo prev&234; 19 novas ciclovias, das quais oito t&234;m j&225; projeto conclu&237;do, oito est&227;o em projeto e tr&234;s em estudo, estimando-se no total mais 17 quil&243;metros. Consulte Mais informação ⮕

PSP com nova unidade para segurança nos aeroportos e controlo nas fronteiras aéreasCompet&234;ncias do extinto SEF v&227;o ser transferidas para sete organismos diferentes. Consulte Mais informação ⮕

ONU alerta que população da Faixa de Gaza precisa de ajuda urgenteNuma confer&234;ncia de imprensa em Jerusal&233;m, o comiss&225;rio da Ag&234;ncia de Assist&234;ncia aos Refugiados da Palestina no Pr&243;ximo Oriente, alertou que "muitos morrer&227;o em breve" devido ao cerco imposto por Israel. Consulte Mais informação ⮕