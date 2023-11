10ª edição da Mostra de Cinema Anti-racista leva o colonialismo ao Porto

"É com bastante alegria, e às vezes algum espanto, termos sido capazes de, por um lado, já ter feito 10 edições e, por outro, perceber que existe um público que todos os anos vai . É uma iniciativa que todos os anos enche salas e desperta a curiosidade de pessoas, não só de ativistas", destaca à Lusa Joana Alves dos Santos, da organização.

"Já há muitos anos que andamos atrás destes filmes. Ainda não tinha sido possível. Foi interessante, porque aconteceu agora, que preparamos e trabalhamos numa celebração do 25 de Abril. (...) Conseguimos cruzar isso, também, com a exposição 'Resistência Visual Generalizada', que completa a informação do que foram esses movimentos", acrescenta Joana Alves dos Santos.

RTPNOTİCİAS: Mostra de Cinema Anti-racista volta ao Porto para 10.ª edição sobre colonialismoA 10.ª edição da Mostra Internacional de Cinema Anti-racista (MICAR) vai apresentar no Batalha -- Centro de Cinema, no Porto, de sexta-feira a domingo, uma série de filmes de entrada livre para refletir sobre o passado colonial.

