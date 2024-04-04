Zimbabwe, Kuraklığı Ulusal Felaket İlan Etti ve 2 Milyar Dolar Yardım İstiyor

Zimbabwe Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, Çarşamba günü ülkenin kuraklığını ulusal bir felaket olarak ilan etti ve milyonlarca insanın açlıkla karşı karşıya kaldığı için ülkenin 2 milyar dolardan fazla yardıma ihtiyaç duyduğunu söyledi. Güney Afrika'daki kuraklık Botsvana ve Angola'ya batıda, Mozambik ve Madagaskar'a doğuda da açlıkla karşı karşıya kalmıştır. Mnangagwa'nın açıklaması, Zambiya'nın Şubat ayının sonlarında ve Malavi'nin Mart ayında benzer açıklamalar yapmasının ardından geldi.

El Nino küresel hava durumu modeli tarafından tetiklenen kuraklık, Güney Afrika'da insani bir krize neden olmaktadır. Mnangagwa, Harare'deki devlet konutunda gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl Zimbabwe'de 2,7 milyondan fazla insanın açlıkla karşı karşıya kalacağını ve ülkenin yüzde 80'inin kötü yağış aldığını belirtti. Mnangagwa, 'Ön değerlendirmeler, Zimbabwe'nin ulusal yanıtımızda öngördüğümüz çeşitli müdahalelere 2 milyar dolardan fazla kaynağa ihtiyaç duyduğunu göstermektedir' dedi

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