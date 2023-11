Yarbay ve dört asker şehit oldu

Khyber bölgesinin Tirah bölgesinde üç teröristi etkisiz hale getirirken şehit olan Yarbay ve dört askerin cenaze namazı Peshawar garnizonunda kılındı. Peshawar Kolordu Komutanı, görevli subaylar ve askerler, sivil yetkililer ve genel halk cenazeye katıldı. ISPR'ye göre, şehitler, kendi memleketlerinde tam askeri törenle defnedilecek. Daha önce, güvenlik güçleri Khyber bölgesinin Tirah Vadisi'nde bir İstihbarat Temelli Operasyon düzenlediğinde üç terörist öldürüldü ve üçü yaralandı.

Yoğun bir çatışma sırasında Yarbay Muhammad Hassan Haider ve üç askeri şehit oldu. Pakistan Güvenlik Güçleri, terörizm belasını ortadan kaldırmaya kararlıdır ve cesur askerlerimizin bu tür fedakarlıkları kararlılığımızı daha da güçlendirmektedir

:

BOLNETWORK: Pakistan, sel felaketinden etkilenen bölgeler için 3 milyar dolarlık kalkınma projelerini onayladıPakistan hükümeti, sel felaketinden etkilenen bölgeler için 3 milyar dolar değerinde 21 kalkınma projesini onayladı. Geçen yıl, Balochistan ve Sindh bölgelerinde meydana gelen şiddetli yağışlar ve sel nedeniyle ülke genelinde 33 milyon kişi etkilendi ve 30 milyar dolarlık ekonomik kayıplar yaşandı. Hükümet, federal ve eyalet hükümetleri, kalkınma ortakları, bağışçılar, uluslararası ve ulusal STK'lar ve akademik ve özel sektörler arasında etkili koordinasyon ve katılım düzenlemelerini öneren kapsamlı bir çerçeve geliştirdi. Bu çerçevenin uygulanması için yapılan yoğun çabalar sonucunda 21 kalkınma projesi onaylandı.

ذریعہ: BOLNETWORK | مزید پڑھ »

BOLNETWORK: PTI, İslamabad Yüksek Mahkemesi ve Özel Mahkeme'ye karşı temyiz başvurusu yapacakPTI'nin yasal ekibi, İslamabad Yüksek Mahkemesi ve Resmi Sırlar Yasası kapsamında dava dinleyen Özel Mahkeme'ye karşı Yüce Mahkeme'ye temyiz başvurusunda bulunmaya karar verdi. İmran Khan'ın şifre davasındaki suçlamalarının iptali talebini içeren başvuru bu hafta en üst mahkemeye sunulacak.

ذریعہ: BOLNETWORK | مزید پڑھ »

SAMAATV: US Doları'nın oranı artıyorYeni iş haftasının başında, interbank döviz kuru 39 paisa artışla 284.70 Rs'ye yükseldi. Son birkaç haftada, Amerikan doları, stokçulara ve döviz mafyasına yönelik bir müdahale nedeniyle tarihi bir düşüş yaşadıktan sonra Pakistan rupisi karşısında istikrarlı bir yükseliş gösteriyor. Cumartesi günü, Amerikan doları için oran 284.31 Rs olarak belirlendi ve interbank döviz kuru geçen hafta boyunca neredeyse 4 Rs yükseldi. Ekim'in ikinci haftasında, doların interbank oranı 276.83 Rs'ye düşmüştü ve bu, Eylül ayının başında görülen 307.10 Rs'lik en yüksek seviyeden önemli bir düşüş anlamına geliyordu. Geçen haftanın sonunda, dolar için interbank döviz kuru 280.57 Rs idi. Ekonomistler ve finans uzmanları, bu artışın IMF tavsiyelerine yanıt olarak mı gerçekleştiğinden emin değiller.

ذریعہ: SAMAATV | مزید پڑھ »

BOLNETWORK: Karachi'de bir hafta sürecek polio kampanyası başlıyorKarachi'de bir hafta sürecek polio kampanyası başlıyor. Pakistan Society of Robotic Surgeons (PSRS) tarafından Sindh Institute of Urology and Transplantation (SIUT) ile işbirliği içinde düzenlenen seminerde Prof. Saeed Qureshi, Dow Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü ve aynı zamanda Derneğin Başkanı olan Prof. Adib Rizvi, SIUT Direktörü, seminerin başkanlığını yaptı. Önde gelen konuşmacılar ve tanınmış robot cerrahlar, günümüz cerrahi bilimlerine karşı karşıya kalınan çeşitli sorunları tartıştı. Bu yeni teknolojinin sunduğu kesin avantajlar olduğunu belirttiler. İnsan vücudunun sınırlı alanlarında hassas bir şekilde çalışma kapasitesinin büyük olduğunu söylediler. Kendi ülkelerinden gelen robot cerrahlar deneyimlerini sunarak, böbrek, prostat, pankreas, akciğer ve mesane gibi çeşitli kanser hastalıkları olan hastaların tedavisinde robotik cerrahinin geniş ölçüde kullanıldığını belirttiler. Anahtar deliği kesisi, azalan kan kaybı, azalan ağrı ve hastaların hastanede kalış süresinin azalması da robotik prosedürlerin başlangıcından bu yana vurgulanan diğer önemli yönlerdir.

ذریعہ: BOLNETWORK | مزید پڑھ »

BOLNETWORK: Efedrin davasında üç kişinin beraat talepleri reddedildiKhawaja Asif, Pakistan Peoples Party (PPP) lideri dahil üç kişinin beraat talepleri, efedrin davasında reddedildi. Nawaz Sharif, seçimlere katılacağını doğruladı ve Pakistan'ın ekonomik gücünü güçlendirmeye olan bağlılığını vurguladı.

ذریعہ: BOLNETWORK | مزید پڑھ »

BOLNETWORK: Karachi'de Dolar Kuru YükseldiKarachi'de dolar kuru yükseldi ve 285.29 Rs'den kapandı. Gün boyunca dövizciler, müşterilere satış yaparken 286'da, alış yaparken ise 283'te rupee dönüştürüldü. Ancak gün sonunda döviz, alış için 284, satış için 287 olarak belirlendi.

ذریعہ: BOLNETWORK | مزید پڑھ »