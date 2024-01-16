Yapay Zeka Küresel İstihdamın %40'ını Etkiliyor

Dunya Bankası, yapay zeka (AI) tarafından küresel istihdamın yaklaşık %40'ının etkilendiğini belirtiyor. Gelişmiş ekonomiler, gelişmekte olan pazar ve gelişmekte olan ekonomilere göre daha fazla risk altında olmasına rağmen, faydaları kullanma konusunda daha iyi durumda. IMF'nin son raporunda, bilişsel görev odaklı işlerin yaygınlığı nedeniyle gelişmiş ekonomilerde işlerin yaklaşık %60'ının AI'ye maruz kaldığı belirtiliyor.

AI'nin küresel ekonomiyi derinden değiştireceğini belirten dünyanın önde gelen finans kurumu, bazı yorumcuların bunu yeni bir sanayi devrimine benzetmesini görüyor. "Ekonomiler ve toplumlar üzerindeki sonuçları öngörülmesi zor. Bu özellikle iş piyasaları bağlamında açıktır, burada AI, bazı işleri insanları yerine geçirme ve diğerlerini tamamlama tehdidiyle üretkenliği artırma sözü veriyor.





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