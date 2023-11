WeWork, kiralık ödemelerini yapmadığı için dava ediliyor

(Web Desk) - Geçen hafta WeWork, Pazartesi günü iflas başvurusunda bulunmak için hazırlık yaparken, ev sahipleri son dava dilekçelerini yetiştirmek için acele etti. Geçen hafta New York County Yüksek Mahkemesi'nde iki dava, WeWork'ün kiralıklarını sonlandırmak karşılığında vaat ettiği ücretleri ödememesi nedeniyle açıldı.

Mahkeme kayıtları, Wall Street Journal'ın geçen hafta şirketin bu hafta başı itibarıyla Chapter 11 iflas başvurusunda bulunmayı planladığını bildirmesinden sadece birkaç gün sonra geldi. Bir şirket iflas başvurusunda bulunduğunda, çoğu sivil dava durdurulur ve alacaklılar hüküm aramaktan alıkonulur. New York City'nin en büyük ticari ev sahibi SL Green, Perşembe günü Manhattan'daki 2 Herald Square'deki kirası nedeniyle WeWork'e 1 milyon dolardan fazla bir miktar için dava açtı - WeWork'ün kiralığı sonlandırmak için toplamda 12 milyon dolar borçlandığı miktarın sadece bir kısmı. Şikayette, WeWork'ün Kasım 2016'da orada bir kira sözleşmesi imzaladığı ve 2036 yılında sona ereceği belirtildi. Binanın 2017'de WeWork tarafından tüm masalarının - 122.000 metrekarelik alanın - Amazon'a kiralandığı bildirildi. Ancak bu yılın Nisan ayında WeWork ve ev sahibi, esnek ofis alanı sağlayıcısının mekanı boşaltacağı ve bunu yapmak için milyonlarca dolar ödeyeceği konusunda anlaşmaya vardı. Bu ödemeler birkaç ay boyunca ödenmesi gereken miktarlardı. WeWork, birkaç ödeme taksidini kaçırdığında, SL Green mahkemelere başvurdu

:

