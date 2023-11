University of Karachi 2024 admissions: How to apply for various programs

:

BOLNETWORK: UHS to open admissions for PhD and MPhil programsThe University of Health Sciences (UHS) has confirmed the admission schedule for PhD and MPhil programs for the 2023-24 session.

ذریعہ: BOLNETWORK | مزید پڑھ ⮕

BOLNETWORK: Matriculation pass students marks sheets stops in KarachiKarachi: The marks sheets of the matriculation pass students have been stopped in Karachi, and the students are facing serious problems.

ذریعہ: BOLNETWORK | مزید پڑھ ⮕

BOLNETWORK: FIA arrest five human smugglers in GujranwalaThe Federal Investigation Agency (FIA) on Wednesday detained five human smugglers during various operations in Gujranwala.

ذریعہ: BOLNETWORK | مزید پڑھ ⮕

ARYNEWSUD: وفاقی وزیر مذہبی امور انیق احمد آج حج پالیسی کا اعلان کریں گےاسلام آباد : وفاقی وزیر مذہبی امور انیق احمد آج حج پالیسی 2024 کا اعلان کریں گے، پہلی بار 20سے25 دن کا شارٹ حج پیکج بھی متعارف کرایا گیا ہے۔

ذریعہ: arynewsud | مزید پڑھ ⮕

ARYNEWSUD: وفاقی وزیر مذہبی امور انیق احمد آج حج پالیسی کا اعلان کریں گےاسلام آباد : وفاقی وزیر مذہبی امور انیق احمد آج حج پالیسی 2024 کا اعلان کریں گے، پہلی بار 20سے25 دن کا شارٹ حج پیکج بھی متعارف کرایا گیا ہے۔

ذریعہ: arynewsud | مزید پڑھ ⮕

BOLNETWORK: Week-long polio campaign to kick-off in KarachiIn response to a concerning development, a seven-day anti-polio campaign has been initiated in Karachi.

ذریعہ: BOLNETWORK | مزید پڑھ ⮕