Taleem Vibhag ne taleem afraad ko chunaavon ke liye tayyar karne ke liye khat bheja

Taleem Vibhag ne taleem afraad ko taarikh jald aane wale aam chunaavon ke liye tayyar karne ke liye ek khat bheja hai. Khat mein kaha gaya hai ki char shehron ke ustaadon ki ek soochi taiyar hai. Ustaadon ki soochi mein IBN aur email pate nahi hain. Khat ne maanad officers ko hukam diya hai ki soochi mein aur jaankari shaamil karen aur tasdeek shuda soochi ko do dinon mein taleem vibhag ko bhejen.

4 November ko, Pakistan Electronic Media Regulatory Authority (PEMRA) ne aam chunaavon ki khabar ki coverage ke liye media ko hukam diye the. PEMRA ne kaha tha ki Pakistan Election Commission (ECP) ke mutabiq, desh mein 8 February 2024 ko aam chunaav honge. Is silsile mein, sabhi media channels ko PEMRA Rules 2015 ka paalan karna chahiye. PEMRA ne kaha ki har Pakistani ka zimma hai ki woh democracy, democratic values aur chunaavon ko transparent banaye, log aur institutions transparent chunaavon ke liye poori tarah se saath den aur electronic media logon ke beech jagrukta badhane mein ek mukhya bhumika hai

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