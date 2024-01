Taiwan Seçimi Küresel Endişeleri Hafifletebilir

SINGAPORE (Reuters) - Taiwan's election could allay global concerns about the island's relations with China, while prompting a light selloff domestically on Monday as investors worry the result could hinder economic policy. Vice President Lai Ching-te won the presidency on Saturday, the third consecutive term for his ruling Democratic Progressive Party (DPP), but the party lost its parliamentary majority, complicating Lai's spending plans and any intent to take an aggressive stance on China.

China, which claims Taiwan as its territory, had called Lai a separatist and "troublemaker through and through", but took a gentler tone after the election, not mentioning him by name and saying the results revealed the DPP "cannot represent the mainstream public opinion" on Taiwan.Yet the outcome is also a relief for investors who had feared the hawkish Lai would push for Taiwan's formal independence, something he has denied. Investors have worried about a hostile reaction from China and a chain reaction of sanctions that could cripple the global semiconductor industr





DunyaNews » / 🏆 1. in PK ہم نے اس خبر کا خلاصہ کیا ہے تاکہ آپ اسے جلدی سے پڑھ سکیں۔ اگر آپ خبر میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ مکمل متن یہاں پڑھ سکتے ہیں۔ مزید پڑھ:

Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔

China satellite launch causes pre-election political storm in TaiwanChina satellite launch causes pre-election political storm in Taiwan

ذریعہ: DunyaNews - 🏆 1. / 83 مزید پڑھ »

ABD'nin İsrail'e desteği küresel itibarını etkiliyorBiden yönetiminin İsrail'e desteği ABD'nin küresel itibarını etkiliyor. Biden, İsrail'in eylemlerini eleştirerek Trump'ın kesin desteğiyle karşılaştırdı.

ذریعہ: BOLNETWORK - 🏆 9. / 63 مزید پڑھ »

ABD Düzenleyicileri, 171 Boeing 737 MAX 9 Uçağını Geçici Olarak Yerden KaldırdıABD düzenleyicileri, bir kabin panelinin patlaması sonucu acil iniş yapan yeni bir Alaska Airlines uçağının ardından güvenlik kontrolleri için geçici olarak 171 adet Boeing 737 MAX 9 yolcu uçağını yerden kaldırdı.

ذریعہ: DunyaNews - 🏆 1. / 83 مزید پڑھ »

Bangladeş Seçimleri: Boykot ve Şiddetle Gölge AltındaBangladeş genel seçimlerinde ana muhalefet partisinin boykot etmesi ve şiddet olaylarıyla gölgelenen bir seçimde, Bangladeşliler büyük ölçüde sandıktan uzak durdu.

ذریعہ: DunyaNews - 🏆 1. / 83 مزید پڑھ »

Houthi Milisleri, ABD Donanması ve Ticari Gemilere Yaklaşan İnsansız Yüzey Aracını PatlattıHouthi kontrolündeki Yemen'den fırlatılan silahlı bir insansız yüzey aracı, Perşembe günü Kızıldeniz'deki ABD Donanması ve ticari gemilere 'birkaç mil' mesafeye kadar yaklaştıktan sonra patladı. Beyaz Saray ve bir dizi ortak ülke, İran destekli milis grubuna saldırıları durdurma veya potansiyel askeri eylemle karşı karşıya kalma konusunda son bir uyarıda bulunduktan sadece birkaç saat sonra.

ذریعہ: DunyaNews - 🏆 1. / 83 مزید پڑھ »