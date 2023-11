Twitter Par Handle Marketplace Banane Ki Salah Di Gayi Hai

Forbes ki riwayat ke mutabiq, ek istemal karne wale ne istemal karne waleon ke liye ek Handle Marketplace banane ki salah di hai. Haalanki company ne rasmi taur par dawa ki hai ki nishaktivat username jari nahi kiye ja sakte hain, lekin ek andaruni team @HandleTeam ke zariye kaha jata hai ki woh bekar username ke liye ek marketplace par kaam kar rahi hai. Bikri email outreach ke zariye ho rahi hai jahan potenshal buyers se ek fixed fee maangi jati hai.

Pichhle saal November mein ek baat-cheet ke dauran, suspend kiye gaye accounts ko maaf karne ki soch ke baare mein baat karte hue, Musk ne bataya ki kai username automated accounts aur troublemakers ke dwara liye gaye hain. Unhone apna irada jataaya ki unhe vapas lena shuru karenge aur agle mahine mein unhe upyog ke liye uplabdh karenge. Handle Marketplace banane ki salah di gayi, jahan istemal karne wale handles ko eBay ki tarah ek auction-style format mein trade kiya ja sake. Is idea ne is marketplace ki sambhavnaon ko badhawa diya ki woh ek vyavaharik samadhan pesh kar sake. December mein, Musk ne company ke iraadon ki ishara kiya ki woh 1.5 billion accounts se username vapas lene ka prakriya shuru karne ka irada rakhti hai. Halaanki, is karyavahi ko tasdeek karne ke liye koi rasmi prasaarit bayan nahi hua hai. 2023 tak, yeh mahatvapurn hai ki DemandSage ke data ke mutabiq, maujooda mein 1.3 billion Twitter accounts hain, lekin unmein se sirf 237.8 million accounts pratidin active istemal mein hain. Ek seemit sankhya ke WhatsApp beta users ko abhi tasdeek karne ke liye kaha jata hai

:

BOLNETWORK: Fawad Chaudhry ki giraftari par adalat ne do din ki remand manzoor kiFawad Chaudhry ki giraftari Zaheer naamak shakhs ne darj FIR ke natije mein hui hai, jisne dawa kiya hai ki Fawad ne usse panch million rupay udhaar liye the. Adalat ki sunwai mein, police ne is mamle ki mazeed tahqiqat ke liye panch din ki physical remand maangi, lekin sirf do din ki remand manzoor hui. Sunwai ke dauran, Fawad Chaudhry ne apne saans ki takleef ke liye tibbi madad ki darkhwast ki aur apne bachon se milne ki ijazat maangi. Unhone shikayat karne wale Zaheer ke baare mein kaha ki wo itna sust hai ki wo adalat mein bhi nahi aa sakta. Adalat ne Fawad ki remand ke liye likhit hukam jari kiya, jisme kaha gaya hai ki PTI ke purane sadasya ki tibbi jaanch remand se pehle aur baad mein honi chahiye.

ذریعہ: BOLNETWORK | مزید پڑھ »

BOLNETWORK: Taleem Vibhag ne taleem afraad ko chunaavon ke liye tayyar karne ke liye khat bhejaTaleem Vibhag ne taleem afraad ko taarikh jald aane wale aam chunaavon ke liye tayyar karne ke liye ek khat bheja hai. Khat mein kaha gaya hai ki char shehron ke ustaadon ki ek soochi taiyar hai. Ustaadon ki soochi mein IBN aur email pate nahi hain. Khat ne maanad officers ko hukam diya hai ki soochi mein aur jaankari shaamil karen aur tasdeek shuda soochi ko do dinon mein taleem vibhag ko bhejen. 4 November ko, Pakistan Electronic Media Regulatory Authority (PEMRA) ne aam chunaavon ki khabar ki coverage ke liye media ko hukam diye the. PEMRA ne kaha tha ki Pakistan Election Commission (ECP) ke mutabiq, desh mein 8 February 2024 ko aam chunaav honge. Is silsile mein, sabhi media channels ko PEMRA Rules 2015 ka paalan karna chahiye. PEMRA ne kaha ki har Pakistani ka zimma hai ki woh democracy, democratic values aur chunaavon ko transparent banaye, log aur institutions transparent chunaavon ke liye poori tarah se saath den aur electronic media logon ke beech jagrukta badhane mein ek mukhya bhumika hai.

ذریعہ: BOLNETWORK | مزید پڑھ »

SAMAATV: Pakistan mein mausam ki peshgoiyan aur unke asarPakistan ke pashchimi aur uttar-pashchimi ilaqon mein normal se thoda upar normal barish ki peshgoi, temperature mein bhi thoda upar normal hone ki ummeed hai. Isse kai asar honge, jaise khareebi faslon aur sabziyon ke liye pani ki munasib farahmi. Halaanki, kharif faslon ke liye upar ke ilaqon mein alag-alag baarish, barf aur toofan ki sambhavna hai.

ذریعہ: SAMAATV | مزید پڑھ »

24NEWSHD: Khaqan Shahnawaz And Mamya Shajaffar's Halloween look falls flatEmerging Pakistani actor Khaqan Shahnawaz took to his Instagram handle and shared some photos of himself with friends Mamya Shajaf...

ذریعہ: 24NewsHD | مزید پڑھ »

24NEWSHD: Sumbul Iqbal Khan does Umbrella Dance when there's no rain or sunshineFamous Pakistani actress Sumbal Khan has posted a mesmerizing video on her Instagram handle in which the star is seen in complete...

ذریعہ: 24NewsHD | مزید پڑھ »

24NEWSHD: Sajal Aly armed with remarkable jewels flaunts marvellous attireAccomplished Pakistani star Sajal Aly has posted a marvelous video of herself on her Instagram handle in which the diva is seen ex...

ذریعہ: 24NewsHD | مزید پڑھ »