Toyota RAV4, گاڑی جیسی سہولت SUV والے فیچرز

سٹیٹ بینک کا شرح سود 22 فیصد پر برقرار رکھنے کا اعلانبہن کی بھائی کے سسر سے شادی کرانے کا حکم، پسند کی شادی کے معاملے ...

2 بھاری بھرکم عورتوں کی سرعام لڑائی , ارم محمود ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ

Toyota posts record global output, sales in April-September periodToyota Motor reported a record-breaking global production and sales performance during the April–September period. مزید پڑھ ⮕

اٹک؛ افغان مہاجرین کی گاڑی کو حادثہ، خاتون سمیت 2افراد جاں بحقاٹک(ڈیلی پاکستان آن لائن)افغان مہاجرین کی گاڑی کو حادثے میں خاتون سمیت 2افراد جاں بحق ہو گئے۔ نجی ٹی وی چینل اے آر وائی نیوز کے مطابق ریسکیو ذرائع کاکہنا ہے کہ اٹک میں جی ٹی روڈ ہٹیاں کے مقام پر کنٹینر الٹ گیا،کنٹینر افغانستان جارہا تھا، کئی افغان خاندان سوار تھے،ریسکیو ذرائع کے مطابق حادثے خاتون سمیت 2افراد جاں بحق جبکہ 14شدید زخمی ہو گئے... مزید پڑھ ⮕

سعودی عرب میں گاڑی میں بیٹھی دف بجاتی خواتین کی ویڈیو وائرل ہونے پر ہنگامہ ...ریاض (ویب ڈیسک) سعودی عرب میں خواتین کی ایک ویڈیو نےہنگامہ کھڑا کردیا، ویڈیو میں خواتین کے ایک گروپ کو گاڑی کے ٹرنک میں بیٹھ کر دف بجاتے دیکھا گیا جو قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ آج نیوز کے مطابق ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ یہ گروپ جازان کی ابو عریش گورنری میں ایک جوڑے کی شادی کے دوران شڑتک پر دوڑتی ڈاٹسن کے ٹرنک میں بیٹھا دف بجا رہا ہے۔ٹریفک اتھارٹی... مزید پڑھ ⮕

ایکس (ٹوئٹر) کے مزید 2 نئے سبسکرپشن پروگرام پاکستان میں متعارفایکس (ٹوئٹر) کے مزید 2 نئے سبسکرپشن پروگرام پاکستان سمیت دنیا بھر میں متعارف کرائے گئے ہیں۔خیال رہے کہ اس سوشل میڈیا پلیٹ فارم نے پہلے 24 مارچ کو ٹوئٹر بلیو (جسے اب ایکس پریمیئم کا نام دیا گیا ہے) کو پاکستان سمیت دنیا بھر میں متعارف کرایا تھا۔اس سبسکرپشن پروگرام کا حصہ بننے والے افراد کو ایکس اکاؤنٹ پر بلیو ٹک کے ساتھ ساتھ متعدد فیچرز تک خصوصی... مزید پڑھ ⮕

سعودی عرب میں غیرملکی ذاتی کمپنی قائم کرسکتے ہیں؟ریاض : سعودی حکومت نے ذاتی کاروبار میں دلچسپی رکھنے والے غیرملکی اداروں کیلئے سہولیات فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مزید پڑھ ⮕

داغستان؛ ہزاروں افراد کا احتجاج، اسرائیل سے آنے والے طیارے پر دھاوا بول دیامظاہرین نے اسرائیلی شہریوں کی تلاش میں مسافروں کے پاسپورٹ اور فون چیک کیے مزید پڑھ ⮕