Samsung Galaxy S23 Ultra, teknolojinin sınırlarını zorlayan bir amiral gemisi akıllı telefondur. 120Hz yenileme hızına sahip etkileyici 6.8 inçlik dinamik AMOLED ekranı, canlı renkler ve keskin görseller sunar. Güçlü Exynos 2200 veya Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisiyle desteklenen telefon, akıcı ve hızlı performans sağlar. Çok yönlü kamera sistemi, 108 MP ana sensör, 12 MP ultra geniş lens ve iki adet 10 MP telefoto lens içerir ve inanılmaz esneklik ve görüntü kalitesi sunar

. S Pen desteği üretkenliği ve yaratıcılığı artırır. Telefon, 5.000mAh büyük bir batarya ve hızlı şarj özellikleriyle gün boyu güçlü kalmanızı sağlar. S23 Ultra ayrıca 5G bağlantısı, şık tasarımı ve güçlü güvenlik özellikleriyle teknoloji tutkunları için en iyi seçeneklerden biridir

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