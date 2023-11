South Africa wrap up comfortable victory against South Africa as De Kock, van der Dussen shine

:

BOLNETWORK: Quinton de Kock breaks record during ICC World Cup 2023 match against New ZealandQuinton de Kock of South Africa scored his fourth century of the 2023 ICC World Cup on Wednesday in Pune against New Zealand.

ذریعہ: BOLNETWORK | مزید پڑھ ⮕

SAMAATV: Rassie van der Dussen puts up blistering ton as South Africa look to post over 300Trent Boult bag Temba Bavuma's scalp

ذریعہ: SAMAATV | مزید پڑھ ⮕

SAMAATV: De Kock, Rassie van der Dussen stay strong on wicket following Bavuma’s departureTrent Boult bag Temba Bavuma's scalp

ذریعہ: SAMAATV | مزید پڑھ ⮕

DUNYANEWS: South Africa eye mammoth total against high-flying KiwisNew Zealand will face South Africa in the 32nd match Cricket World Cup 2023 today (Wednesday).

ذریعہ: DunyaNews | مزید پڑھ ⮕

BOLNETWORK: Hardik Pandya expected to miss Sri Lanka and South Africa matches at ICC World Cup 2023The 30-year-old Indian all-rounder Hardik Pandya is expected to miss games against Sri Lanka and South Africa at the ICC World Cup 2023

ذریعہ: BOLNETWORK | مزید پڑھ ⮕

SAMAATV: Belligerent South Africa post insurmountable 357-4 against New ZealandTrent Boult bag Temba Bavuma's scalp

ذریعہ: SAMAATV | مزید پڑھ ⮕