Sindh Eyaletinde Yerel Yönetim Ara Seçimleri Sorunsuz Tamamlandı

KARACHI (Dunya News) – Sindh eyaletinin 16 ilçesinde yerel yönetimler için yapılan ara seçimler pazar günü sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Detaylara göre, toplamda 116 aday 26 birlik konseyi koltuğu için yarıştı ve eyalet genelinde yaklaşık 182 oy sandığı kuruldu. Güvenlik endişeleri nedeniyle, Karaçi'deki 121 oy sandığı hassas veya çok hassas olarak kategorize edildi.

Gayri resmi sonuçlara göre, Karaçi Güney'in UC-13 Saddar Town bölgesinde PPP adayı Murtaza Wahab 3,967 oy alarak zafer kazandı ve Jamaat-e-Islami'den Noorul Islam 1,566 oy ile ikinci oldu. Malir ilçesinin Gaddap Town UC-7 bölgesinde, Salman Abdullah Murad 27 oy sandığından alınan gayri resmi sonuçlara göre 10,000 oy ile kazandı, Jamaat-e-Islami adayı ise 1,300 oy aldı. Karaçi şehrinde, Pakistan Halk Partisi, Jamaat-e-Islami ve Pakistan Tehreek-e-Insaf'tan 54 aday 9 birlik konseyi koltuğu için yarıştı - başkanlar, başkan yardımcıları ve genel üyeler. Başkanlık için oy kullanma işlemi Malir, Kemari ve Karaçi Güney ilçelerinde gerçekleşirken, başkan yardımcılığı için oy kullanma işlemi Malir ve Karaçi Güney ilçelerinde gerçekleşti

