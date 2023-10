غیر قانونی تارکین وطن کے انخلا کا حتمی پلان تیار، 50 ہزار روپے سے زائد رقم لے جانے پر پابندیقرض کی نئی قسط کا حصول : پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات کا نیا دور نومبر میں ہوگا

ورلڈ کپ میں گزشتہ روز نیدرلینڈز کے خلاف آسٹریلیا کے گلین میکسویل نے 40 گیندوں پر ورلڈ کپ کی تیز ترین سنچری اسکور کی ان کی اننگز میں 8 چھکے اور 9 چوکے شامل تھے۔سابق کپتان شاہد آفریدی نے میکسویل کی اننگز کی تعریف کی اور کہا کہ ’میکسویل نے ورلڈ کپ کی ٹاپ کلاس پاور ہٹنگ دکھائی، آسٹریلیا اس جیت کی حقدار ہے۔‘

شاہد آفریدی نے اپنی ٹوئٹ میں مزید لکھا کہ امید کرتا ہوں کہ افتخار احمد قومی ٹیم کے لیے ایسا ہی کردار ادا کریں گے، افتخار یقینی طور پر ایسی اننگز کھیلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور پچز کو پاور ہٹنگ کے لیے تیار کیا گیا ہے، ہم سب کو اب آپ کی ایسے ہی اننگز کی ضرورت ہے۔I expect Iftikhar Ahmad to play a similar role for our team, he definitely has the capability to do so and the pitches are curated for power hitting, we all... headtopics.com

'چاہتا ہوں افتخار پاکستان کیلیے میکسویل کی طرح اننگز کھیلیں'قومی ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی نے افتخار احمد سے میکسویل جیسی جارحانہ اننگز کھیلنے کی توقعات وابستہ کرلیں۔

ورلڈ کپ؛ آسٹریلیا کا 400 رنز کا ہدف، نیدرلینڈز کی بیٹنگ جاریآسٹریلیا کی طرف سے ڈیوڈ وارنر اور گلین میکسویل نے سنچریاں اسکور کیں

عمران خان آج بھی میرے لیڈر ہیں، صدر نہ ہوتا تو جیل میں ہوتا، عارف علویاگر صدارت چھوڑی تو یہ پاکستان کیلیے نامناسب ہوگا، یقین نہیں ہے کہ الیکشن جنوری میں ہوں گے، نجی ٹی وی کو انٹرویو

گلین میکسوئل نے ورلڈ کپ کی تاریخ کا نیا ریکارڈ بنا دیانیو دہلی(ڈیلی پاکستان آن لائن)آسٹریلوی بیٹر گلین میکسویل نے ورلڈکپ کی تاریخ کی تیز ترین سنچری بنا ڈالی۔آئی سی سی ون ڈے ورلڈکپ کے 24ویں میچ میں کینگروز نے نیدرلینڈز کے باولرز کا بھرکس نکال دیا، پہلے ڈیوڈ وارنر نے سنچری سکور کی جس کے بعد گلین میکسویل کریز پر آئے اور چوکے چھکوں کی بارش کر دی۔میکسویل نے 40گیندوں پر 8چھکوں اور 8 چوکوں کی مدد سے...

آسٹریلوی بلے باز میکسویل نے ورلڈ کپ میں نئی تاریخ رقم کردیگلین میکسویل نے یہ تاریخ بھارت کے شہر دیلی کے ارون جیٹلی سٹیڈیم میں ہونیوالے آئی سی سی ون ڈے ورلڈ کپ کے 24ویں میچ میں نیدرلینڈز کے خلاف رقم کی۔ میکسویل نے 40گیندوں پر 8 چھکوں اور 8 چوکوں کی مدد سے ورلڈکپ کی تاریخ کی تیز ترین سنچری بنائی انہوں نے نیدرلینڈز کے خلاف 44 گیندوں پر 106 رنز کی اننگز کھیلی۔ اس سے قبل یہ ریکارڈ جنوبی افریقا کے ایڈن مارکرم...

قطری عدالت نے جاسوسی کے الزام پر بھارتی بحریہ کے 8 اہلکاروں کو سزائے موت سنا دیبھارتی نیوی کے اہلکار اسرائیل کیلیے قطر کی جاسوسی کا کام انجام دے رہے تھے