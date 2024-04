Qatar Airways, Doha Havaalanı'ndaki çıplak arama davasında başarılı oldu

Doha havaalanında yapılan çıplak arama ve istilacı muayeneler nedeniyle beş Avustralyalı kadın Qatar Airways 'e dava açtı. Kadınlar, 'yasaya aykırı fiziksel temas' ve haksız hapis iddialarıyla zihinsel sağlık sorunları yaşadıklarını belirtti.

Devlet tarafından sahip olunan havayolu şirketi, 2020 yılında havaalanı çöp kutusunda terk edilmiş bir bebek bulunmasının ardından, onları ve diğer kadınları uçuştan indirerek yakın zamanda doğum yapmış olup olmadıklarını kontrol etmek için yetkililer tarafından emredildi. Bu olay kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu ve birçok ülkenin kınanmasına yol açtı. Avustralya mahkemesi, küresel seyahat yasaları kapsamında devlet tarafından sahip olunan havayolu şirketinin cezai kovuşturmaya maruz kalamayacağına hükmetti. 2021 yılında, beş kadın Federal Avustralya Mahkemesi'nde 'yasaya aykırı fiziksel temas' ve haksız hapis iddialarıyla tazminat talebiyle dava açtı ve bu durumun depresyon ve travma sonrası stres bozukluğu gibi zihinsel sağlık sorunlarına yol açtığını iddia etti. İngiltere ve Yeni Zelanda'dan diğer yolcular dava kapsamına alınmadı. Ancak Çarşamba günü, Yargıç John Halley, Montreal Sözleşmesi olarak bilinen çok taraflı bir anlaşma uyarınca Qatar Airways'in sorumlu tutulamayacağına karar verdi. Bu sözleşme, yolcuların ölüm veya yaralanma durumlarında havayolu şirketinin sorumluluğunu belirlemek için kullanılır

Qatar Airways Doha Havaalanı Çıplak Arama Istilacı Muayene Dava Avustralyalı Kadınlar Mental Sağlık Sorunları Montreal Sözleşmesi

ہم نے اس خبر کا خلاصہ کیا ہے تاکہ آپ اسے جلدی سے پڑھ سکیں۔ اگر آپ خبر میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ مکمل متن یہاں پڑھ سکتے ہیں۔ مزید پڑھ:



BOLNETWORK / 🏆 9. in PK

پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات

Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔

PTI Kurucusu Shah Mehmood Qureshi ve Sheikh Rashid hakkındaki beraat dilekçesi için karar bekleniyorİslamabad'da bir bölge ve oturum mahkemesi, Azadi March davasında PTI kurucusu Shah Mehmood Qureshi, Sheikh Rashid ve diğer sanıklar hakkında yapılan beraat dilekçesi için kararını açıklamayı bekliyor.

ذریعہ: DunyaNews - 🏆 1. / 83 مزید پڑھ »

Endonezya'da Rohingya mültecilerini taşıyan tekne alabora olduEndonezya'da bir arama kurtarma gemisi, Rohingya Müslüman mültecilerini taşıyan bir teknenin alabora olduğunu ve kurtulanları güvenliğe çekmeye başladığını bildirdi.

ذریعہ: DunyaNews - 🏆 1. / 83 مزید پڑھ »

UAE issues warning after passenger tests positive for measles on Abu DhabiAn Etihad Airways flight from Abu Dhabi to Dublin reported a passenger testing positive for measles. The Abu Dhabi-based carrier stated

ذریعہ: BOLNETWORK - 🏆 9. / 63 مزید پڑھ »

Biden urges Egypt, Qatar to press Hamas to agree on hostage dealPresident Joe Biden on Friday wrote to the leaders of Egypt and Qatar.

ذریعہ: DunyaNews - 🏆 1. / 83 مزید پڑھ »

Eid-ul-Fitr 2024 moon sighting LIVE: Muslims in Pakistan, Saudi Arabia, UAE, US, UK to sight Shawwal crescentLive Coverage of Eid-ul-Fitr 2024 Moon Sighting: Muslims in Saudi Arabia, UAE, Pakistan, US, UK, Qatar, and Other Countries

ذریعہ: BOLNETWORK - 🏆 9. / 63 مزید پڑھ »

US puts pressure on Israel with Gaza ceasefire resolution as Qatar talks continueThe main sticking point has been that Hamas says it will release hostages on deal for end of war

ذریعہ: DunyaNews - 🏆 1. / 83 مزید پڑھ »