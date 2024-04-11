Qatar Airways, Doha Havaalanı'ndaki çıplak arama davasında başarılı oldu

Doha havaalanında yapılan çıplak arama ve istilacı muayeneler nedeniyle beş Avustralyalı kadın Qatar Airways 'e dava açtı. Kadınlar, 'yasaya aykırı fiziksel temas' ve haksız hapis iddialarıyla zihinsel sağlık sorunları yaşadıklarını belirtti.
Devlet tarafından sahip olunan havayolu şirketi, 2020 yılında havaalanı çöp kutusunda terk edilmiş bir bebek bulunmasının ardından, onları ve diğer kadınları uçuştan indirerek yakın zamanda doğum yapmış olup olmadıklarını kontrol etmek için yetkililer tarafından emredildi. Bu olay kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu ve birçok ülkenin kınanmasına yol açtı. Avustralya mahkemesi, küresel seyahat yasaları kapsamında devlet tarafından sahip olunan havayolu şirketinin cezai kovuşturmaya maruz kalamayacağına hükmetti. 2021 yılında, beş kadın Federal Avustralya Mahkemesi'nde 'yasaya aykırı fiziksel temas' ve haksız hapis iddialarıyla tazminat talebiyle dava açtı ve bu durumun depresyon ve travma sonrası stres bozukluğu gibi zihinsel sağlık sorunlarına yol açtığını iddia etti. İngiltere ve Yeni Zelanda'dan diğer yolcular dava kapsamına alınmadı. Ancak Çarşamba günü, Yargıç John Halley, Montreal Sözleşmesi olarak bilinen çok taraflı bir anlaşma uyarınca Qatar Airways'in sorumlu tutulamayacağına karar verdi. Bu sözleşme, yolcuların ölüm veya yaralanma durumlarında havayolu şirketinin sorumluluğunu belirlemek için kullanılır
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