Pakistan Cumhurbaşkanının Eşi Meme Kanseri Farkındalığı İçin Çağrı Yaptı

Begum Samina Alvi, Pakistan cumhurbaşkanının eşi, ülkedeki kadınların binlerce hayatını kurtarabilecek olan meme kanserini erken aşamada tespit etmeye yardımcı olabilecek aylık beş dakikalık bir öz muayenenin önemini vurguladı. Alvi, Pakistan'da meme kanserine bağlı 44.000 ölümün, hastalığın erken teşhisi konusunda sürekli farkındalık yaratma gerektiren endişe verici bir durum olduğunu belirtti.

Rawalpindi'deki Behbud Derneği'nde meme kanseri farkındalık seminerinde konuşan Alvi, meme kanseri hakkındaki tabuyu ortadan kaldırmak için genel halkın duyarlı hale getirilmesi gerektiğini vurguladı. Alvi, dünya genelinde meme kanserinden %98 oranında iyileşme olduğunu belirtti, ancak Pakistan'da yetersiz mamografik tesislerin, malignitenin geç bir aşamada tespit edilmesi nedeniyle yüksek bir ölüm oranına yol açtığını belirtti. Alvi, 12-14 yaşlarındaki genç kızlar da dahil olmak üzere tüm yaşlardaki kadınların meme kanseri teşhisi konulduğunu söyledi. Kadınlara ve kızlara beş dakikalık öz muayene rutinini öğrenmelerini ve çevrelerindeki en az 20 kadına bu konuda bilgi vermelerini önerdi. Behbud Anne ve Çocuk Hastanesi için Alvi, ailesi adına 500.000 Rs bağışladı

:

BOLNETWORK: Pakistan, sel felaketinden etkilenen bölgeler için 3 milyar dolarlık kalkınma projelerini onayladıPakistan hükümeti, sel felaketinden etkilenen bölgeler için 3 milyar dolar değerinde 21 kalkınma projesini onayladı. Geçen yıl, Balochistan ve Sindh bölgelerinde meydana gelen şiddetli yağışlar ve sel nedeniyle ülke genelinde 33 milyon kişi etkilendi ve 30 milyar dolarlık ekonomik kayıplar yaşandı. Hükümet, federal ve eyalet hükümetleri, kalkınma ortakları, bağışçılar, uluslararası ve ulusal STK'lar ve akademik ve özel sektörler arasında etkili koordinasyon ve katılım düzenlemelerini öneren kapsamlı bir çerçeve geliştirdi. Bu çerçevenin uygulanması için yapılan yoğun çabalar sonucunda 21 kalkınma projesi onaylandı.

ذریعہ: BOLNETWORK | مزید پڑھ »

SAMAATV: Pak vs NZ: These are revised target scenarios after rainRain stopped the Pakistan vs New Zealand match in the ICC Cricket World Cup on Saturday, with the Duckworth-Lewis method used to set a revised target for Pakistan.

ذریعہ: SAMAATV | مزید پڑھ »

PTVNEWSOFFİCİAL: Pakistan leapfrogging into new era of tech industry: MasoodAmbassador of Pakistan to the United States Masood Khan has said tech entrepreneurship in Pakistan has taken off and the country is leapfrogging into a new era of tech industry.

ذریعہ: PTVNewsOfficial | مزید پڑھ »

BOLNETWORK: – Today’s Dollar Price in PakistanUSD to PKR (Dollar Price in Pakistan Rupee) – US Dollar to Pakistani Rupee interbank exchange rate is PKR 282.45 as per Pakistan Interbank.

ذریعہ: BOLNETWORK | مزید پڑھ »

BOLNETWORK: PTI Advantage? | Aisay Nahi Chalay Ga | Fiza KhanLatest News, Breaking News, Pakistan News, News Headlines

ذریعہ: BOLNETWORK | مزید پڑھ »

BOLNETWORK: Pakistan Chance Coalify In Semi Final | Pak Vs NZ | Ali Zia Analysis | BOL SportsLatest News, Breaking News, Pakistan News, News Headlines

ذریعہ: BOLNETWORK | مزید پڑھ »