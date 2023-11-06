Pakistanlılar Azerbaycan'a Seyahat Etmek İçin Vize Almalıdır

Pakistan seyahat planlayan kişiler Azerbaycan'a seyahatleri için ziyaret vizesi almak zorundadır. Azerbaycan hükümeti, Pakistan dahil çeşitli ülkelerin vatandaşlarına e-ziyaret vizeleri vermek için bir çevrimiçi hizmet başlattı. Asya ve Avrupa'yı saran bir ülke olan Azerbaycan, Hazar Denizi ve Kafkas Dağları ile ünlüdür. Başkenti Bakü, Şirvanşahlar Sarayı ve eski Kız Kulesi'ni barındıran orta çağ İç Şehri ile ünlüdür.

Azerbaycan, Standart ve Acil olmak üzere iki kategori ziyaret vizesi sunmaktadır. Standart kategoride 30 günlük tek girişli elektronik ziyaret vizesi ücreti 69 dolar olup işlem süresi 3 ila 5 gündür. Acil vize başvuruları için Pakistan vatandaşları için ücret 119 dolar olup işlem süresi 3 ila 5 saattir

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BOLNETWORK: Pakistan, sel felaketinden etkilenen bölgeler için 3 milyar dolarlık kalkınma projelerini onayladıPakistan hükümeti, sel felaketinden etkilenen bölgeler için 3 milyar dolar değerinde 21 kalkınma projesini onayladı. Geçen yıl, Balochistan ve Sindh bölgelerinde meydana gelen şiddetli yağışlar ve sel nedeniyle ülke genelinde 33 milyon kişi etkilendi ve 30 milyar dolarlık ekonomik kayıplar yaşandı. Hükümet, federal ve eyalet hükümetleri, kalkınma ortakları, bağışçılar, uluslararası ve ulusal STK'lar ve akademik ve özel sektörler arasında etkili koordinasyon ve katılım düzenlemelerini öneren kapsamlı bir çerçeve geliştirdi. Bu çerçevenin uygulanması için yapılan yoğun çabalar sonucunda 21 kalkınma projesi onaylandı.

ذریعہ: BOLNETWORK | مزید پڑھ »

BOLNETWORK: Pakistan Açık Piyasa Döviz KurlarıPakistan Open Market'da 1 AED için PKR 80 olan AED-to-PKR satış kuru ve 1 AED için PKR 79.25 olan alış kuru bulunmaktadır. 06 Kasım 2023 tarihinde güncellenmiştir.

ذریعہ: BOLNETWORK | مزید پڑھ »

SAMAATV: US Doları'nın oranı artıyorYeni iş haftasının başında, interbank döviz kuru 39 paisa artışla 284.70 Rs'ye yükseldi. Son birkaç haftada, Amerikan doları, stokçulara ve döviz mafyasına yönelik bir müdahale nedeniyle tarihi bir düşüş yaşadıktan sonra Pakistan rupisi karşısında istikrarlı bir yükseliş gösteriyor. Cumartesi günü, Amerikan doları için oran 284.31 Rs olarak belirlendi ve interbank döviz kuru geçen hafta boyunca neredeyse 4 Rs yükseldi. Ekim'in ikinci haftasında, doların interbank oranı 276.83 Rs'ye düşmüştü ve bu, Eylül ayının başında görülen 307.10 Rs'lik en yüksek seviyeden önemli bir düşüş anlamına geliyordu. Geçen haftanın sonunda, dolar için interbank döviz kuru 280.57 Rs idi. Ekonomistler ve finans uzmanları, bu artışın IMF tavsiyelerine yanıt olarak mı gerçekleştiğinden emin değiller.

ذریعہ: SAMAATV | مزید پڑھ »

DUNYANEWS: Bangladeş, Sri Lanka'ya karşı ICC Cricket World Cup 2023'ün 38. maçında mücadele edecekBangladeş bugün (Pazartesi) Yeni Delhi'deki Arun Jaitley Stadyumu'nda Sri Lanka ile ICC Cricket World Cup 2023'ün 38. maçında karşılaşacak. Sri Lanka, yarı finallere çıkmak için Bangladeş'i yenmek zorunda.

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DUNYANEWS: Sindh Eyaletinde Yerel Yönetim Ara Seçimleri Sorunsuz TamamlandıSindh eyaletinin 16 ilçesinde yerel yönetimler için yapılan ara seçimler pazar günü sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Karaçi'deki 121 oy sandığı hassas veya çok hassas olarak kategorize edildi. Gayri resmi sonuçlara göre, PPP adayı Murtaza Wahab ve Jamaat-e-Islami adayı Noorul Islam önemli başarılar elde etti.

ذریعہ: DunyaNews | مزید پڑھ »

SAMAATV: Pakistan Hükümeti, Çocuk Kayıt Sertifikalarını Zorunlu Hale GetiriyorPakistani hükümeti, temel hizmetlere erişimi iyileştirmek ve çocuk kayıt sürecini kolaylaştırmak amacıyla, 18 yaşın altındaki bireyler için Çocuk Kayıt Sertifikalarını (CRC), yaygın olarak B-formları olarak bilinen, zorunlu bir belge haline getirdi.

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