Pakistan’ın İran büyükelçisi Tahran'a dönüş yolundaSeçimler: DRO'lar, RO'lar Hakimlerin yetkilerine sahipECP, SMS hizmeti 8300'ü ücretsiz hale getirmeye karar verdiABD, iki Pakistanlıya karışan Hindistan hakkında yorum yapmaktan kaçınıyorAltın fiyatı, 25 Ocak'ta 1400 Rupi azalarak 213.

800 Rupi olduKeşmir halkı, Hindistan Cumhuriyet Günü'nü Kara Gün olarak işaretliyorPM Kakar, Rotary int'l ve dünya topluluğunun Pakistan'da çocuk felciyle mücadeledeki rolünü övüyorBenzema Madrid'e geri mi dönüyor? Ancelotti transfer söylentilerini reddediyor!Yüksek Mahkeme'nin baş yargıcı sonunda kurnazca planlanan ve düzenlenen konuya ilişkin suo motu dikkat aldı...Hindistan'ın sert sağcı Hindu milliyetçi Bharatiya Janata Partisi (BJP) hükümeti, yasadışı gerçeklerin önlenmesi için çok sıkı bir şekilde çalışıyor...Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang, Belçika Dışişleri Bakanı ile konuşurken Çin'in Belçika ile ilişkileri derinleştirmeye hazır olduğunu vurguladı..."Bir yargıç, belgeyi onaylayanların amaçladığı prensiplere göre Anayasayı uygulamalıdır" dedi Robert...Ukrayna savaşı tüm paydaşlar için yanlış gitt





Pakistan, Hindistan'ı iki Pakistan vatandaşının öldürülmesiyle bağlantılı suçlamaktadırPakistan Dışişleri Bakanlığı, iki Pakistan vatandaşının Pakistan topraklarında öldürülmesi olayıyla ilgili olarak Hindistan ajanlarını bağlayan güvenilir kanıtlara sahip olduğunu belirtti.

İran, Pakistan'ın toprak bütünlüğüne tamamen bağlıdır: Büyükelçiİran, Pakistan'ın toprak bütünlüğüne tamamen bağlıdır: Büyükelçi. Nawaz Sharif krizden kurtulmak istiyor: Marriyum Aurangzeb. Pakistan, 'tüm sorunları' çözmek istiyor, Jilani İran Dışişleri Bakanı'na söylüyor. PPP, Karaçi'nin sivil sorunlarını çözmek için çalışıyor: Murtaza Wahab. Jilani, Türk Dışişleri Bakanı ile devam eden Pakistan-İran kalkınmasını tartışıyor. 19 Ocak'ta Pakistan'da dolar kuru Re0.08 düşerek 270.89 Rs oldu. ECP, güvenlik görevlileri için davranış kuralları yayınladı. Yoğun sis devam ettiği için iç ve dış uçuşlar iptal edildi. Yüce Mahkeme'nin başkanı sonunda kurnazca planlanmış ve düzenlenmiş olanı ele aldı... Hindistan'ın sert sağcı Hindu milliyetçi Bharatiya Janata Partisi (BJP) hükümeti, yasadışı gerçeklerin önlenmesi için çok sıkı bir şekilde çalışıyor... Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang, Belçika Dışişleri Bakanı ile konuşurken Çin'in ilişkileri derinleştirmeye hazır olduğunu vurguladı... 'Bir hakim, belgeyi onaylayanların amaçladığı prensiplere göre Anayasayı uygulamalıdır,' dedi Robert... Ukrayna savaşı tüm paydaşlar için yanlış gitti.

Hindistan, Pakistan'da suikastlar düzenliyorPakistan'ın Dışişleri Sekreteri, Hindistan'ın Pakistan'da suikastlar düzenlediğini ve bu suikastlarda Hindistan ajanlarının rol oynadığını söyledi.

13 parties delisted for not holding intra-party electionsPakistan introduces national credit guarantee company for SMEs

Gaza war overshadows football as Asian Cup looms for PalestinePalestine will play its opening game in the Asian Cup on January 14 against Iran.

Plummeting Temperatures and Dense Fog Cover Affecting Pakistan and IndiaPlummeting temperatures and dense fog cover have been affecting Pakistan and India. The absence of sunshine and high humidity levels have made it feel like the mercury has dropped to zero in the Indus plains. This is due to the lack of westerlies bringing rain to the region, as Iran and Afghanistan have also received little precipitation. The situation is worsened by global warming, causing a decrease in rainfall. As a result, the atmosphere over Pakistan and India remains undisturbed, leading to dense fog cover.

