Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) Parti İçi Seçimleri Hakkında Yüksek Mahkeme Kararı

Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) ve seçim sembolü 'bat'ın parti içi seçimleriyle ilgili olarak Yüksek Mahkeme, ayrıntılı yazılı bir karar yayınladı. 38 sayfalık karar, Pakistan Yüksek Mahkemesi Başkanı Qazi Faez Isa tarafından kaleme alındı ve şöyle dedi: 'Election Commission of Pakistan (ECP) başvurusu bir temyiz haline dönüştürülerek, PHC'nin (Peshawar Yüksek Mahkemesi) iptal edilen kararı ve hükmü ortadan kaldırılarak ECP'nin 22 Aralık 2023 tarihli kararı onaylanmıştır.

' 'ECP, 24 Mayıs 2021 tarihinde Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) tarafından parti içi seçimlerin yapılması için bir bildiri yayınladı ve son seçimin üzerinden beş yıl geçtiği için seçimlerin yapılmaması durumunda yasada belirtilen sonuçları belirtti.





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