Pakistan, sel felaketinden etkilenen bölgeler için 3 milyar dolarlık kalkınma projelerini onayladı

Pakistan hükümeti, sel felaketinden etkilenen bölgeler için 3 milyar dolar değerinde 21 kalkınma projesini onayladı. Geçen yıl, Balochistan ve Sindh bölgelerinde meydana gelen şiddetli yağışlar ve sel nedeniyle ülke genelinde 33 milyon kişi etkilendi ve 30 milyar dolarlık ekonomik kayıplar yaşandı.

Hükümet, federal ve eyalet hükümetleri, kalkınma ortakları, bağışçılar, uluslararası ve ulusal STK'lar ve akademik ve özel sektörler arasında etkili koordinasyon ve katılım düzenlemelerini öneren kapsamlı bir çerçeve geliştirdi. Bu çerçevenin uygulanması için yapılan yoğun çabalar sonucunda 21 kalkınma projesi onaylandı

