Pakistan'da Latif Sanat ve Edebiyat Festivali başladı

Caretaker Federal Minister for Education Madad Ali Sindhi, Siraj Institute of Sindh Studies (SISS) tarafından düzenlenen '4. Latif Sanat ve Edebiyat Festivali - 2023'ü 'Shah Latif'i Yeniden Tanımlamak' temasıyla Pakistan Karaçi Sanat Konseyi'nde açılışını gerçekleştirdi. İki günlük festival, 5 Kasım'a kadar devam edecek. Açılış töreninde konuşan bakan, Shah Abdul Latif Bhittai'nin mesajını yaymak için ülkede yeniden ortaya çıkan terör olaylarını yenmek için bir ihtiyaç olduğunu belirtti.
Latif'in bize sevgi ve barış mesajını verdiğini söyledi. Bakım hükümetinin, yasadışı göçmenlere karşı mücadeleye başladığını ve ülkede hukuk ve düzeni yeniden tesis etmek için bu yasadışı göçmenlerin sorumlu olduğunu belirtti. Sindh halkına huzurlu bir şekilde yaşama hakları verilmeli ve yerleşimciler hakkında önlem alınmalıdır, çünkü yerleşimciler eyaletin kaynaklarını kullanırken eyaletin gerçek sahipleri haklarından mahrum bırakılmaktadır. Festival hakkında konuşurken, bu tür festivallerin İslamabad, Lahor ve Multan'da düzenleneceğini söyledi
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ذریعہ: BOLNETWORK | مزید پڑھ »
ذریعہ: BOLNETWORK | مزید پڑھ »
ذریعہ: BOLNETWORK | مزید پڑھ »
ذریعہ: BOLNETWORK | مزید پڑھ »
ذریعہ: BOLNETWORK | مزید پڑھ »
ذریعہ: PTVNewsOfficial | مزید پڑھ »